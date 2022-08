Se destrabó y está a punto de empezar una obra vial clave y se viene otro gran loteo en Bahía

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Buen día, Juan, ¿cómo va? De a poco va quedando atrás el invierno, ¿viste? No sé si este se me hizo más duro que otros.

--Puede ser, quizás lo sentiste más porque venimos de dos años encerrados. Pero me llama la atención que no empieces hablando de fútbol. Muy raro, José Luis. ¿Ya se ven fuera de todo?

--Naa... Al contrario, y ojo que cada vez está más cerca una semifinal con ustedes, por la Copa Argentina. Pero mejor vayamos a nuestros temas de siempre, ¿dale?

--Me parece bien. ¿Por dónde empezamos?

--El tema de estos días pasa por la inflación. Fijate que algunos le clavan el 20 o 30 por ciento solo porque al no pagar a proveedores del exterior, deben hacer la cuenta con un dólar futuro.

--Ja. ¿A qué valor?

--No lo sé, pero a futuro. De todas formas, creo que lo más preocupante ahora empieza ser el abastecimiento de algunos sectores. Atento a este tema, ya te iré tirando más detalles.

--Largá alguna novedad de esas que siempre tirás y hacen ruido.

--Ja, ja, gracias por el marketing. Ok, empecemos por algo gordo, por ejemplo, el inicio de una gran obra vial. ¿Te va?

--Por supuesto, sabía que no me ibas a fallar. Adelante, metele sin problema.

--El tema es así: si pasás por la rotonda de Cabrera y Circunvalación va a ver un gran cartel anunciando el inicio de las obras correspondientes a la Circunvalación Norte.

--Muy buena noticia, sobre todo porque es un tremendo proyecto que contempla grandes puentes sobre las vías del ferrocarril y el arroyo Napostá. Se va a hacer entre avenida Cabrera y el Camino de la Carrindanga, ¿no?

--Así es, amigo. Es una obra muy necesaria para canalizar el flujo de camiones que viene desde el norte, por la ruta 33, hacia el puerto. Además, le da continuidad a la autovía de Circunvalación, entre Bosque Alto y el aeropuerto.

--Quiero creer que contempla la reparación del tramo existente, hoy en estado desastroso.

--Sí. La obra vino siendo reclamada por la Muni estos meses y el panorama no pintaba bien porque había sido licitada el año pasado y, como sabrás, pasó el tiempo y los precios aumentaron.

--¿Cómo se resolvió?

--La Provincia y la firma adjudicataria Esuco acordaron una actualización de precios.

--¿Cifras?

--El cartel menciona una inversión de casi 750 millones de pesos. Antes, el momento de licitarse, estaba cerca de los 600 millones de pesos. En cuanto al plazo de obra, los trabajos deberán ser ejecutados en un año y medio.

--Muy completo, Juan, pero seguí con alguna novedad comercial, ¿puede ser?

--Dale, vamos con algunas cortitas y al pie. Por ejemplo, te tiro que para el martes 4 de octubre fue fijada la inauguración de esa estación de servicio, de grandes dimensiones, que se está construyendo sobre el Camino de Circunvalación, a metros de la Policía Caminera.

--Tenés algún dato más.

--Los que te he venido comentando. Es posible que ese día participe del corte de cintas Pablo González, presidente de YPF, porque probablemente sea la más grande y moderna que inaugurará este año la petrolera estatal.

--Mientras pedimos otra ronda de café avancemos con la info.

--Bien, finalmente ya tiene luz verde la venta de tierras del Club Argentino, atrás del barrio de Prensa.

--Horacio debe estar chocho.

--Y sí. Se trata de uno de los loteos más importantes de Bahía por el lugar y el tamaño, además, el club quiere destinar parte de lo que obtenga para poner en valor la sede de Colón y Vicente López. Ahora, ya está todo listo para iniciar la venta.

--Recordame los detalles.

--El plan inicial apuntaba a la venta de unos 200 lotes de 17 metros de frente, con superficies que rondan entre 500 y 600 m2. En una segunda etapa, en tierras que el club deberá ceder, se piensa en una especie de pequeño centro comercial en calle Necochea.

--Impecable lo tuyo, y ahora sumando otro gran loteo al que aludiste dos semanas atrás, el barrio privado frente a Espora. Pero no te duermas en los laureles, amigo, y seguí comentándome novedades.

--Lo que vos digas. Ya que hablábamos del Club Argentino, te cuento que están con muchas obras de mantenimiento en el histórico edificio: pintura del Salón Blanco, trabajos en la red de calefacción, cocinas, etc.

--Hace un tiempo me comentaste que el restaurant iba a ser concesionado para reabrir pronto.

--Exacto, por lo que sé, Ariel, de Jardín Zen, ya tiene todo acordado y la idea es que dentro de un par de meses, a más tardar, pase a ser una nueva oferta gastronómica bahiense.

--Otro dato confirmado, me alegro, pero es raro que no me dijiste nada de la inauguración en el Hospital Italiano.

--Tenés razón. No podemos dejar de lado la enorme inversión realizada por los tanos en ese hospital, sobre todo cuando hace muchísimo que no se sumaban obras de este tipo al sistema de salud local. Encima se trata solo de la primera etapa de un plan mucho más ambicioso.

--Contame.

--Según me explicó el presidente del Hospital, Francisco Nardelli, el nuevo piso cuenta con nueve habitaciones privadas de la alta calidad en hotelería para maternidad, la primera sala de parto respetado de la región, nuevo servicio de medicina reproductiva con laboratorio especializado, dos nuevos quirófanos y ampliación y mejoramiento del área de Neonatología.

--¿Qué tal?

--Sí, te digo que es un lujo y lo mismo dijeron Gay y el cónsul general de Italia Samuele Fazzi, tras recorrer las nuevas instalaciones.

--Y por la noche siguieron los festejos...

--Te comentaron bien. A la tardecita hubo una recepción organizada por el Grupo Bahía Energía, de la familia Bojanich, para celebrar la inauguración de las obras donde ellos estuvieron como uno de los principales aportantes.

--¿Dónde fue?

--En el Club Argentino y participaron el intendente, legisladores, concejales, empresarios, etc., etc.

--¿Algún tema comercial más para este boletín?

--Te voy a dar el gusto. Esta info tiene que ver con la construcción de los 5 carritos de comidas del Parque de Mayo, adjudicados a principios de 2021.

--Sabía que las obras venían demoradas por el tema de la provisión de gas. ¿Llegan para el 21 de septiembre?

--A eso iba. Sobre cinco carritos en obra, tres estarán abriendo para esa fecha: Casamonte, The Coffee Store y Bauhaus, restando Big Six y Hell’s Pizza.

--Ahora decime algo de Vaca Muerta. Vi que una delegación del Consorcio de Puerto, junto a la UIBB y otros sectores empresariales, participaron de la exposición Argentina Oil & Gas, en Neuquén.

--Exacto, y como habrás leído, en el encuentro Massa anunció varias inversiones muy importantes para Bahía y la región en materia de hidrocarburos.

--A propósito, ¿sabés si perdieron el GPS o se les fue el colectivo?

--¿De qué me hablás?

--Es que me preocupa de sobremanera la ausencia de la Municipalidad en esa muestra.

--Y con los proyectos que presentaron, ¿no?

--Faltó el oficialismo de Bahía y estaban solo los del puerto, los del comercio y la industria de Bahía.

--Qué pena, sobre todo porque en estas cuestiones ligadas al progreso no debería haber ausentes, muy por el contrario. ¿Sabés qué pasó?

--Consulté y en Alsina 65 me dijeron que no fueron invitados a formar parte de esa comitiva.

--Bien. ¿Algo más?

--Tres del Concejo. Esta semana que pasó finalmente se aprobó por unanimidad el proyecto denominado “Bahía Pet Friendly”, es decir que vas a poder venir con “Boster”, si Tito se adhiere, a disfrutar de un buen café. Cada propietario de local gastronómico verá si se suma y, en caso de hacerlo, si destina todo el local o solo un sector.

--Te quedan dos proyectos más.

--Uno tiene que ver con el barrio Universitario. Acordate que en 2011, tras la falta de agua, el CD aprobó por ordenanza limitar las construcciones en altura de 11 a 4 pisos. Por entonces los vecinos, no conformes con la medida, también fueron a la justicia, aunque en ese ámbito no se avanzó. Ahora pudo saberse que la Sociedad de Fomento había desistido del reclamo y se lo comunicó al Municipio.

--¿Entonces?

--Por eso el jueves se aprobó, por unanimidad, un pedido de informes del Frente de Todos para saber qué contemplará el nuevo Código de Planeamiento Urbano en este tema. En cuanto a la tercera cuestión a destacar, está bien lo que afirmó Martín Barrionuevo de Avanza Libertad cuando expresó que “Si el Penna tiene que informar por los empleados, el Municipio también”.

--Sí, leí que la oposición pidió que el gobierno municipal informe sobre la cantidad de personas y asesores que posee.

--Exacto, pero no corrió porque no le alcanzaron los votos necesarios.

--Che, Juan, te cambio de tema. En Donado 354, en el comité de los radicales, días atrás se sintieron ruidos hasta tarde. ¿Sabés algo?

-- Sí, estoy al tanto. El espacio que conduce el odontólogo Fernando Roig realizó una cena para recaudar fondos. El fin fue la inscripción al torneo de físicoculturismo más importante del continente, “Mr. Olympia 2022”.

--Veo que estás con todo.

--Pará que no terminé. El deportista es Leandro Mayo, que con varios amigos propios y otros del equipo del dirigente possista, colmaron el comité con más de 120 personas, comieron empanadas, asado y terminaron con cassatas.

--Parece que empiezan los movimientos políticos...

-- Si y no, sé que Fernando y Leandro cultivaron una gran amistad, aunque entre los presentes, donde había un puñado de dirigentes políticos en la cena, no descartaban que el odontólogo esté mirando y seleccionando figuras de renombre para el armado de una lista propia.

--Ahí te lo discuto. Conociendo a Roig y sus lealtades políticas, si Nidia Moirano fuera candidata a la intendencia lo veo empujando ese proyecto.

--Bueno, ¿qué te parece si vamos levantando campamento?

--Tenés razón, llegó la hora de ir prendiendo el fuego. ¿Vos ya tenés la salsa hecha

--Por supuesto, siempre un día antes. Solo me falta ir a comprar los ravioles. Y para romper un poco con la rutina, hoy pagá vos la cuenta, ¿puede ser?

--Siempre gatillo yo, tenés memoria frágil. Dale, nos vemos en una semana, José Luis.

--Chau, Juan. Hasta el próximo domingo.