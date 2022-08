En Uruguay piden que Wanda Nara sea declarada persona no grata

Wanda Nara se ve rodeada de una nueva polémica tras la aparición de Carmen, la exempleada que la denunció por haberla dejado varada en Europa sin forma de volver a Uruguay, su país natal.

Ahora, una agrupación de empleadas domésticas de ese país publicó un comunicado sobre la situación que vivió Carmen, quien denunciaría a Wanda y Mauro Icardi por esclavitud. Por supuesto, apuntaron con furia contra la ex de Maxi López.

El conductor Juan Etchegoyen difundió la noticia durante una emisión de Mitre Live y compartió un audio que recibió por parte de la autora del texto.

"Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen, ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios pero no paga", expresó.

"Queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo", dice la carta que apunta directamente contra la esposa de Icardi.

Pero eso no es todo. Sorprendieron, además, con un pedido para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

"Exigimos que la señora sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, apunta el texto. (DiarioShow y La Nueva.)