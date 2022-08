Bahía Pet Friendly: dan más detalles de cómo se va a implementar la medida en bares y restaurantes

El veterinario y exfuncionario Roberto Giménez habló esta tarde con LU2 y dio más detalles del proyecto denominado "Bahía Pet Friendly", que fue aprobado ayer por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca y que permite que los bares y restaurantes puedan permitir el ingreso de mascotas.

Giménez, uno de los impulsores de la propuesta, comentó que los dueños de los locales tendrán que acceder a un sitio web del Municipio llamado Bahía Pet Friendly. "Llenan un formulario, se hace una capacitación, y la Municipalidad les va a dar cartelería, calcomanías e incluso gráfica para tener en el menú", dijo en el programa Noticias en compañía.

De esta manera, los propietarios podrán "especificar qué tipos de animales reciben, porque es libre. Pueden elegir 'solo perros a upa y gatos, no perros grandes', por poner un ejemplo, o determinadas razas, pueden elegir esto sí y esto no. Y sobre todo limitar los espacios, porque hay gente diciendo 'yo me voy a tener que bancar que....', no; dentro del mismo establecimiento vas a tener zonas pet friendlys", explicó el exdirector de Veterinaria y Zoonosis municipal.

Además, aclaró que "bajo ningún concepto los animales van a poder estar sueltos", y agregó: "De hecho no pueden estar sueltos en la calle, eso se extiende hacia las plataformas grastronómicas y los locales, aunque tengan un patio gigante, siempre van a tener que tener una contensión física".

Giménez insistió en que los encargados de los negocios van a tener total libertad en estas cuestiones. "Tienen derecho a pedir absolutamente lo que quieran, desde que se retire del establecimiento la persona con el animal, si lo ve conflictivo, hasta que le pongan un bozal o lo mantengan atado en la mesa. Es absolutamente voluntario para el gastronómico y para la persona que va con el animal. Los dueños de los animales van a tener que ser más responsables que nunca", dijo.

El profesional también comentó que transformar las ciudades para que sean amigables para las mascotas "es una corriente internacional", aunque "a veces es dificil verla". "Hay restaurantes en Buenos Aires en los que hasta los chefs, que son de renombre, hacen una carta aparte para los perros y los gatos", ejemplificó.

Por úiltimo, dijo que aunque "de momento es solo para gastronomía y algunos espacios públicos, la misma ordenanza prevé que esto se pueda ampliar a otras áreas. Lo que sigue a continuación son los edificios públicos, como pueden ser algunos bancos, la propia Municipalidad, delegaciones".

"Buenos Aires avanzó mucho con el transporte público, pero prefiero ir paso a paso, a veces cuesta bastante mover las cosas", añadió Giménez.