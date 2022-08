Fue a una fiesta por la Pachamama, se emborrachó y lo enterraron como ofrenda

Víctor Hugo Mica Álvarez de 30 años denunció este lunes que un grupo de personas quiso enterrarlo como una ofrenda a la Pachamama. Según el relato del hombre oriundo de El Alto, Bolivia, despertó dentro de un ataúd cerca del municipio de Achacachi, sin recordar cómo llegó ahí.

"Me han querido meter de sacrificio", manifestó a los medios de comunicación y mostró sus heridas en el rostro y las manos, causadas presuntamente por intentar salir de la fosa que estaba cavada en una construcción.

El hombre contó que estaba bebiendo alcohol en una fiesta de la zona Villa Victoria en La Paz y allí se encontró con un amigo que lo invitó a una cerveza, pero poco después perdió el conocimiento.

"Me dijo 'te invito una caja de cerveza', me invitó un vaso y ya no recuerdo nada", expresó. Y agregó que cuando se levantó apareció "en unos terrenos, en Achacachi, todo con cemento".

"Pensaba que estaba durmiendo en mi casa, me quería levantar, pero ya estaba en el ataúd, no podía moverme, rompí el vidrio, porque a mi alrededor había tierra nomás y el cemento estaba fresco”, detalló a la prensa.

Según el diario Página Siete, la victima indicó que en la zona había una infraestructura a medio construir y, por esa razón, es que asume que lo quisieron utilizar como ofrenda.

Un hombre que lo encontró deambulando, dijo que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, por lo que decidió ayudarlo y lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. Pero los agentes no quisieron recibir la denuncia porque el joven aún se encontraba en estado de ebriedad.