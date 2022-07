Situación estable de COVID y obra en el Hospital local

La cantidad de casos por COVID no es significativa hoy por hoy en el distrito de Coronel Rosales, aseveró el doctor Carlos Gabbarini, secretario municipal de Salud, quien además agregó que "seguramente hay más de los que se sabe en la práctica diaria, pero actualmente por protocolo se hisopa a personas que requieren alguna complejidad mayor a nivel hospitalario, una internación o presenten fiebre sostenida".

"La situación está estabilizada. Hay muchas personas vacunadas y con síntomas leves. Cuando se testea, algunos son positivos y otros se trata de los virus estacionales que también están circulando. Mucha gente no consulta porque tiene un resfrío, un cuadro gripal y espera unos días para recuperarse. Entonces pasa desapercibido", comentó el facultativo.

En ese orden, también mencionó que la campaña de vacunación ha sido positiva.

"Tenemos un alto porcentaje de vacunados con tres dosis, lo que se llama vacunación completa. Mientras, hay un grupo poblacional que está recibiendo la cuarta dosis. Pero en niveles generales estamos arriba del 70% de la población vacunada".

"La cuarta dosis se la están aplicando los adultos mayores y el personal de Salud. No ocurre lo mismo con los más jóvenes, de 50 para abajo, quienes no están concurriendo a los turnos", dijo, tras lo cual recordó que "el único vacunatorio que funciona es el habilitado en el ex Santario Punta Alta, en Colón y Urquiza".

Guardias

Respecto a las inscripciones para cubrir vacantes de concurrencias colegiadas en Clínica Médica y Cardiología, el profesional comentó que aún están abiertas.

"Hay algunos anotados de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Y decía que están abiertas porque muchos colegas jóvenes, recién recibidos, optan por las concurrencias colegiadas posteriormente, basado en el hecho del ingreso o no a una residencia en los distintos hospitales regionales".

En tal caso, mencionó que no se subsanó la cobertura de médicos para las guardias, sobre todo el fin semana.

"Es muy complicado conseguir en la especialidad de Pediatría para las guardias. Muchas, las hacemos nosotros. Los colegas mientras hacen las residencias no pueden cumplir con las guardias. Esto habitualmente aparece en agosto; estamos atentos. En tanto en las concurrencias formamos al médico y como parte de esa capacitación tienen que cubrir una guardia de 24 horas dividida en horarios. Eso les permite, además, acceder a un ingreso. Esperamos cuando se cumplan las residencias y allí sabremos como estamos para cubrir el plantel de guardias".

Ampliaciones

El Hospital local se encuentra en plena obra de ampliación. "Ya se terminó una parte, en la entrada por calle Luiggi, con dos consultorios habilitados. Próximamente, estará lista y triplicada la capacidad en la Sala de Oncología, que es un servicio que creció mucho en los últimos años".

También, dijo que el área de Hemoterapia está lista.

"La empresa ahora está avanzando sobre el corazón de la obra que es el Laboratorio, donde se amplía por tres su capacidad, que había quedado muy chico respecto al crecimiento del Hospital. Y está muy avanzado el sector de Mesa de Entradas y la Farmacia", sostuvo Gabbarini.