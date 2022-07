Scorsese y DiCaprio, juntos una vez más: llevarán a la pantalla la historia de un naufragio real

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, multipremiados cineasta y actor, volverán a trabajar juntos por séptima vez en una película que adaptará la próxima novela de no ficción del escritor David Grann, sobre la historia real y de supervivencia del naufragio de un barco inglés en cercanías de las costas patagónicas en 1742.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, la producción de "The Wager" estará a cargo de Apple Original Films, y será el segundo proyecto que el director neoyorquino desarrolla en base a una obra de Grann luego de "Killers of the Flower Moon", que tiene previsto un esperado lanzamiento para el año próximo.

DiCaprio protagonizará la cinta en la que dará vida a uno de los sobrevivientes de la tragedia del Wager, una embarcación británica que perseguía a un galeón español repleto de tesoros durante una misión secreta en medio de una guerra imperial entre esas naciones.

En ese trayecto, los ingleses colisionaron y naufragaron en una isla de la región patagónica, en el actual territorio de Chile, y meses después un grupo de treinta de ellos, en total estado de inanición y agotamiento, desembarcó en los restos precariamente arreglados del Wager en Brasil, donde tras relatar lo sucedido, fueron recibidos como héroes de una travesía desafiante y límite.

Presunto lugar del naufragio del Wager. (Foto: Academia Naval de Chile).

Sin embargo, seis meses más tarde otra embarcación llegó a las costas de Chile con tres marineros de la embarcación original, que aseguraban que sus compañeros de viaje en realidad eran responsables de un motín que llevó a un enfrentamiento tiránico y sangriento entre ellos tras el naufragio para decidir quién tomaría los roles de poder en ese escenario desolado.

Frente a tal relato, que incluía acusaciones de traición y de homicidio, el Almirantazgo británico resolvió iniciar un proceso de corte marcial especial para determinar cuál de las dos partes estaba narrando los verdaderos hechos y así develar lo sucedido en la isla.

La película buscará trasladar ese relato que en la novela se presenta como un thriller repleto de sorpresas que no sólo da a conocer lo ocurrido con el Wager y sus protagonistas sino que también problematiza sobre los extremos a los que puede llegar el comportamiento humano y la propia idea de lo imperial.

Scorsese y DiCaprio comenzaron su estrecha relación cinematográfica en 2002 con "Pandillas de Nueva York", y continuaron su colaboración con otros aclamados títulos como "El aviador" (2004), la ganadora del Oscar a Mejor película "Los infiltrados" (2006), "La isla siniestra" (2010), "El lobo de Wall Street" (2013) y la mencionada "Killers of the Flower Moon", donde el intérprete conformará elenco junto a Robert DeNiro -otro actor fetiche de las primeras épocas del cineasta- y Jesse Plemons.

El filme contará con la producción de Sikelia Productions y Appian Way junto a Imperative Entertainment y Eden Productions. (Télam)