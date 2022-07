Video: "Lo que pasó con Vallejos fueron toques normales de carrera", contó Lucas Grill

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Fue uno de los grandes animadores de la tercera fecha del Torneo Invernal. De hecho, llegó a la cita competitiva como líder del campeonato y tuvo a merced la posibilidad de triunfar por vez primera en el Midget.

Su nombre estuvo en boca de todos una vez concluida la cita mecánica, pero no precisamente por haber alcanzado esa condición de victorioso que tanto anhelaba y que parecía estar al caer.

El bahiense Lucas Grill (34) fue protagonista el pasado domingo de uno de los momentos más picantes y emocionantes en pista, durante el transcurso de la competencia final que, una vez concluida, marcó la mitad del ciclo invernal.

Correr de igual a igual al campeón de la categoría, el hombre a batir en cada competencia, es anhelo de muchos pero realidad para unos pocos. Y fue Grill justamente el privilegiado que se dio ese gusto, aunque la cosa no terminó tan bien como lo deseaba…

Las maniobras ya se vieron y comentaron conforme pasaron las horas y los días, incluso en este mismo espacio de Mundo Midget. Ahora es momento de la reflexión en frío.

“Fueron momentos de enojos típicos de carrera. Pero después de eso, ya en frío, no le di más importancia y entendí que fue algo normal de Midget. Reaccioné así porque mucho tiempo esperé poder pelear ahí adelante y tener una chance tan importante de ganar, por más que sea una final de invierno”, explicó Lucas.

“Fue un toque de carrera, pasó y listo. Obviamente todos queremos ganarle a Lucho, porque es el campeón y el piloto a vencer. Pero ninguno de los dos tuvo mala intención, fueron cruces normales de carrera. Y creo que la bronca también es normal producto de eso. Pero al rato ya se pasó todo”, terminó de aclarar.

No obstante esa situación, ya anecdótica con el diario del lunes, Grill podrá inflar el pecho y estar muy satisfecho con lo hecho hasta el momento, transcurrido el 50% del recorrido total, que lo encuentra 3º en la sumatoria y como candidato a la corona.

Lo más importante del caso, según admite, no radica en los números y esa chance real, sino en la sólida y potente conjunción mecánica lograda con tanto esfuerzo y sacrificio.

“Es la primera vez que podemos dar pelea tan bien. El auto anda excelente y creo que los buenos resultados mayormente vienen por ese lado. Todo es mucho más fácil cuando tenés una buena herramienta”, contó.

“Nos da una mano grande Darío Roth con los amortiguadores, mientras que el motor lo atendemos en el taller de casa con Agustín Aulozzi y Jorge Diez. La idea es seguir así durante el verano. Haciendo el motor en casa abaratamos mucho y la verdad que está dando muy buenos resultados. Somos un grupo de amigos, le ponemos mucha garra”, detalló.

--Da la impresión que es la primera vez que sos constante. Has tenido buenos autos, pero recién ahora podés ser regular. ¿Puede ser?

--Sí, lo noto. Creo que en cierto punto la experiencia se hace notar y también que nos tomamos las cosas con más calma que antes. Por eso creo que las cosas están saliendo mejor que en el pasado. Claro que sin el auto no podríamos correr a nadie. Cuando recién empecé, y en las primeras temporadas, me ponía mucha presión y eso no me ayudaba. Antes tal vez no pensaba tanto arriba del auto o quería hacer locuras, pero me tranquilicé y eso se nota.

“Ahora conjuga todo, mi tranquilidad, producto de los años, la maduración y disponer del mejor auto posible, con los mejores elementos y creo que a la altura de los de punta. Al menos por lo que vi en estas fechas”, especificó.

--¿Esperaban tan buen rendimiento?

--La realidad es que no. Nosotros apostamos todo para la temporada pasada, con un auto nuevo y con elementos sin estrenar y de primera calidad, pero los resultados fueron muy malos. Eso me había bajoneado tanto que no quería correr más. Era invertir mucho para que no salga nada. Pero nos replanteamos todo, decidimos hacer todo el Invernal como si fuese un estival, para estar en ritmo y sacar en limpio todo lo que sea necesario del auto y así poder estar a la altura del top 20. Por suerte las cosas están saliendo las cosas muy bien.

“Me frustré tanto en el verano que guardé el auto y no pensé en volver a correr. No quería ni verlo. Pero en una charla casual con Darío (Roth), me sugirió que pruebe otra cosa y ahí se dio de intentar con un juego de amortiguadores de él. Así fuimos a la última fecha y el auto cambió automáticamente. Eso me entusiasmó y decidimos seguir ahora en el invierno”, agregó.

--¿No te desvela pelear por el Invernal?

--Mmmm, no. Ya estar peleando los chicos que están arriba, que son los mejores pilotos de la categoría y sabiendo que hay más de 100 autos por fecha, me marca el buen camino y eso me conforma. Veremos más adelante para qué estamos. Estamos tranquilos, sabemos que es un invernal y que hasta que no llegue el verano no se sabrá. Pero la idea es molestar y tratar de pelear entre los mejores 20 de la categoría.

No hay lamentos para Lucas Grill. El episodio del domingo no fue más que la confirmación de su buen momento deportivo y mecánico, el cual querrá aprovechar en competencias futuras para afianzarse en el pelotón de punta.