¡El Cubil del Mal y Big Six te traen la Copa Fortnite B6!

Por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Vuelven las competencias de Fortnite a la ciudad y que mejor que de la mano de los amigos de Big Six. Con la inscripción al torneo te llevas un voucher de consumición gratis en el local de Big Six de Donado y Brown, asique no pierdas el tiempo y anotate ya!

LINK DE INSCRIPCION: https://forms.gle/eNtJS5PcJfoDdMcY6

La competencia se divide en dos etapas una etapa online y otra presencial. La etapa online se jugará el día 31 de Julio a partir de las 16:00 hs. La etapa presencial se llevará a cabo en el local de Big Six de Donado y Brown, el día 7 de Agosto a las 16:00 hs.

En la etapa online se jugarán 3 salas en solitario, todos contra todos. Los jugadores que queden en mejor posición durante las partidas y hayan realizado más bajas, recibirán puntos. Al final de las 3 partidas, los jugadores con más puntos pasarán a la etapa final.



En la etapa presencial, se presentarán los mejores 8 jugadores de la etapa online, y se enfrentarán en modo uno contra uno, al igual que las competencias oficiales.

Les recordamos a todos que la inscripción es totalmente LIBRE Y GRATUITA.