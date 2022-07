¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?

El presidente del Automóvil Club Argentino, Jorge Rosales, reconoció que hubo "acercamientos" para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina a poco de cumplirse 25 años del último Gran Premio que se corrió en suelo nacional.

"Hubo acercamientos. Hasta donde yo sé, ha habido acercamientos políticos. Yo no he formado parte de esos acercamientos. Cualquiera que represente al ACA, va a la FIA, va al lugar adecuado y quedate tranquilo que habla de la Fórmula 1", sostuvo, en diálogo con Carburando en TyC Sports.

En la misma línea, se mostró cauteloso ante la expectativa que pueden generar sus dichos: "El problema es que nosotros no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario".

Lo cierto es que en 2023 se cumplirán 25 años de la última vez que se disputó el Gran Premio de Argentina en el Autódromo de Buenos Aires, que tuvo como ganador a Michael Schumacher con Ferrari, y que el evento mundial regrese al suelo nacional es el sueño de todo los fanáticos y directivos.

Rosales continuó: "Ojalá pueda volver, pero el ACA económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y costará mucho poner un autódromo en condiciones. "Yo no estoy en condiciones de hablar ahora porque es por terceros y no soy de hablar si no tengo fuente directa de lo que estoy diciendo", sentenció.