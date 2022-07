El conmovedor mensaje de Flor de la V a Lizy Taglini tras confesar que quiere ser mamá

Este lunes por la tarde en Intrusos (América) repitieron la emotiva aparición de Lizy Tagliani el último sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), en donde habló acerca de sus ganas de ser madre.

Luego de ver el tape, Florencia de la V le dejó un mensaje a la humorista desde su punto de vista en la materia y también dando sus impresiones sobre las incertidumbres y los miedos que tuvo como mujer trans que hoy es madre de los mellizos Isabella y Paul, de 11 años de edad.

"Me pasa algo bastante particular al escucharla. Me parece muy importante, desde mi experiencia personal, contarles que cuando hablamos, deseamos y planteamos el formar una familia, siempre de lo único que hablamos o lo que nos planteamos es el prejuicio que existe en la sociedad", comenzó diciendo la conductora. "Muchas veces no tenemos en cuenta el amor o no ponemos en primer lugar el amor. El amor, les juro, que mata todo. Mata absolutamente cualquier cosa negativa que exista", agregó.

"Todas las personas sufrimos en el mundo, todos sufrimos en el colegio por una cosa o por otra. Les juro y te lo digo a vos, Lizy, que el amor que vos le podés dar a esa criatura que deseas que comparta tu vida va a matar cualquier cosa que puedas tener en la calle, que pueda existir en el colegio, cualquier prejuicio”, continuó en un tono emotivo, para luego referirse directamente a la familia que formó con Pablo Goycochea.

“Es algo que me pasa a diario. Mis hijos me enseñan constantemente y les juro que la mirada del amor todo lo mata. Es increíble pensar eso. Si lo hubiera tenido en claro hace unos años, con el miedo que tenía de enfrentar esto”, dijo Florencia. “El miedo era por ellos, para que no sufran. Yo sé la crueldad de un montón de cosas. Es imposible que los hijos vivan en una caja de cristal, pero el amor es más fuerte que cualquier cosa”, agregó después.

“El amor es más poderoso que cualquier cosa negativa, los vínculos y el amor que uno les enseña, la contención, la familia. Por eso quería expresar y decírselo a Lizy. Juro que es maravilloso y ojalá lo pueda hacer”, dijo para cerrar su mensaje y desterrando las supuestas diferencias que en el pasado la habrían distanciado de la humorista.

“Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil, puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”, expresó Lizy Tagliani el sábado pasado en PH.

“Ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, porque aunque no vaya a parir yo, va a parir mi corazón y eso es exactamente lo mismo”, sentenció.

Antes de colgar la fotografía, auguró: “Alguien a quien yo le diga: ‘Mirá, en ese árbol de PH hay una foto de cuando te deseé. No sé, llamame mamá, papá, llamame Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida te lo quiero dejar a vos”.

“Si me puedo ir de este mundo habiendo tenido un hijo, ojala que pueda recuperar esta foto algún día”, proyectó.

Andy Kusnetzoff se acercó para darle un abrazo y le transmitió sentidas palabras: “Me hacés llorar, ¡qué sentimiento hermoso! Antes hablábamos de la libertad, que llegó en un momento donde si querés podés y ojalá que lo hagas porque vas a ser una madre espectacular; todos los que estamos acá, y todos los que están mirando, nadie tiene dudas de eso”. (Teleshow)