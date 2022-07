A pura música y acompañado por su hijo Lolo: así fue la vuelta de Tinelli a la TV con Canta Conmigo Ahora

Luego de tanta espera, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, “Cantá conmigo ahora”, comenzó este lunes con un impresionante show de apertura que contó con decenas de bailarines, Felipe Herrera, Lula Rosenthal y la banda Damas Gratis, encabezada por Pablo Lescano.

La música se adueñó del nuevo ciclo de El Trece. Con una puesta en escena espectacular, los artistas cantaron algunos éxitos de lo que va del año como “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Locked Out Of Heaven”, de Bruno Mars; y las “BZRP Session” de Nathy Peluso y Tiago PZK.

A estos hits interpretados por Herrera y Rosenthal, se sumó Lescano con el exitoso “Me vas a extrañar”, acompañado por Johana Rodríguez.

De qué se trata “Cantá conmigo ahora”

“Cantá conmigo ahora” es la actual apuesta de Tinelli en la TV. Se trata de un concurso de música, que representa una adaptación del formato británico “All Together Now”, un éxito local.

Cada uno de los participantes tendrán que destacarse a tal punto que deben gustar a un amplio jurado que está compuesto por 100 figuras nacionales e internacionales.

Entre ellos, se destaca la presencia de Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli. (NA)