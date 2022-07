Alejandra Goncalves Mendes: “Debería existir un mayor compromiso con la sustentabilidad”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

Alejandra Goncalves Mendes se califica como una apasionada de la comunicación y el medio ambiente.

De allí que resulta la creadora del programa Sustentar TV, allá por 2011, todo un clásico mediático a la hora de defender el planeta y, por ende, una vida sana.

Pero además es mamá de tres hijos (Agustina, de 22 años; Lucas, de 19; y Máximo, de 10) y una mujer que no para de fijarse nuevos objetivos. Al cabo, toda una emprendedora. Y luchadora.

“Somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático, pero también la última que tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo al respecto”, sostiene, avalando dichos del ex presidente estadounidense Barack Obama.

Y, por cierto, habrá que creerle.

1. “Ser sustentable es encontrar un equilibrio entre el afuera y el adentro. El cuerpo humano hace homeostasis constantemente. O sea, regula todos los sistemas según el escenario que lo rodea. Bueno, como humanidad tenemos que empezar a regular nuestro consumo, nuestra vida, con los ecosistemas en los que nos desenvolvemos”.

2. “Tenemos un soporte vital que es nuestro planeta, pero nos pasamos contaminando el agua, el aire, lo llenamos de residuos. Debemos ser más amigables con nuestra subsistencia”.

3. “El ser humano, desde que apareció en la tierra, vino a depredar, a destruir. Es como que el cerebro humano se quedó en la adolescencia. Hoy tiene toda la capacidad, ya que está super avanzado, para utilizar las herramientas que ha desarrollado en su bienestar. Pero hace lo contrario”.

4. “Los ecosistemas tienen sus barreras naturales. Pero aparecemos nosotros haciendo agricultura extensiva, destruimos los bosques, tiramos todo al mar o de pronto se nos ocurre un emprendimiento inmobiliario en una zona de humedales porque nos parece más interesante que ese barro que desconocemos para qué sirve. Así vamos arrasando con todos esos ecosistemas, con toda esa vida que allí habitaba. No es casual, entonces, que empiecen a surgir todos estos saltos zoonóticos”.

5. “Ya en 1972 el Massachusetts Institute of Technology, mediante un informe, presagiaba que si seguíamos con ese ritmo de industrialización y de degradación del planeta, en cien años no íbamos a tener más recursos. Naciones Unidas en forma constante plantea esa problemática. La conclusión es que esto así no va más”.

6. “Un grupo de la Universidad de Buenos Aires viene trabajando muy fuerte en el tema de finanzas sostenibles. El director de ese espacio me decía que hasta el día en que cuidar el ambiente no sea un buen negocio será muy difícil cambiar la tendencia”.

7. “Coldplay, por ejemplo, puede provocar un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con los espectáculos musicales. Ya en 2016 el grupo dejó en claro que no iba a hacer más giras. Y en la pandemia se dedicó a investigar nuevas tecnologías para ver si se podía bajar el impacto al medio ambiente. Hoy, con sus espectáculos de primer nivel, en los que no falta nada, demostraron que sí se puede”.

8. “Debería existir a nivel de los gobiernos y de las empresas un mayor compromiso con la sustentabilidad. Pero la verdad es que no resulta un tema prioritario. Ni siquiera para las políticas a nivel nacional. No existe un presupuesto en tal sentido”.

9. “Las tres R tienen que ver con reducir, reciclar, reutilizar. En realidad, con empezar a ser conscientes de lo que está pasando. Que puedas pagar con plata una remera no quiere decir que estamos pagando el costo real de lo que demandó toda la cadena para su fabricación”.

10. “Arriba de los colectivos, mediante Bahía Sapem, hace muchos años empecé a dar charlas sobre movilidad sustentable a alumnos de escuelas primarias. Sobre cómo ser un ciudadano responsable con la movilidad”.

11. “En Sustentar (hoy, programa de TV que conduce) lo primero que hicimos fue un taller de juguetes a partir de la utilización de residuos, un espacio que nos ha sorprendido siempre ya que pasa por utilizar esa basura que tiramos todos los días y que se puede transformar con las manos. Pero además nos reconecta con ese material desechable y con las relaciones interpersonales”.

12. “Ya a los 12, 13 años, hacia carteles con leyendas sobre ‘cuidemos el planeta’. Obviamente (risas) nunca tuve el apoyo ni la promoción que tiene Greta (Thunberg). Ella tiene Mal de Asperger. Y haber trascendido esa barrera ha sido maravilloso”.

13. “Me gusta mucho el tema de las comunicaciones, de las entrevistas. Me considero también una periodista. Cuando dejé de hacer el ciclo De Shopping, por televisión, fue una etapa compleja donde me tiré a la pileta sin saber si tenía agua. Me separé con tres nenes muy chiquititos y decidí iniciarme como emprendedora. Muchos cambios a la vez”.

14. “En algún momento tenía como un enojo con Bahía Blanca, como que no sentía apoyo. Era como remar en dulce de leche. Entiendo que un gran objetivo sigue siendo diseñar una ciudad en la que uno se sienta a gusto para vivir”.

15. “Tengo un gran desafío por delante. Hicimos un acuerdo con Bioguía, el ámbito más grande en Latinoamérica en cuanto a la defensa del medio ambiente y a sustentabilidad. Ahora todos los domingos salimos con Sustentar TV en Canal 7, por Youtube y en directo por las redes de Bioguía”.

