Brian, el hijo no reconocido de Pablo Lescano, habló por primera vez: “Siempre supe que era mi papá”

La semana pasada en Intrusos (América) se reveló que Pablo Lescano había recibido un reclamo de filiación en la Justicia por parte de Brian, de 21 años. Según contaron, ya realizaron el ADN que comprobó que es su hijo, pero aun existen reclamos cruzados y una compleja historia detrás de este avance en la causa. Así las cosas, este lunes el joven rompió el silencio en el programa que conduce Flor de la V.

“Esperé tanto tiempo para hablar en público porque no lo quería exponer. Esto empezó recién cuando yo tuve 18 años”, comenzó contando Brian. “Mi vieja nunca quiso hacer nada, más que nada para que no parezca por interés. Entonces esperó a que yo sea más grande así podía tomar una decisión y podía fijarme qué quería hacer con mi identidad y quién era mi papá”, explicó.

“Siempre supe que Pablo era mi papá”, contestó Brian ante la consulta de la conductora. “Desde mis 4 o 5 años que no lo vi más. Seguí mi vida, con la ausencia de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá”, contó después.

“Teníamos buena relación, al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa, conocí a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo, a un centro de rehabilitación en el que estaba en ese momento. Pensé que era por un accidente pero él se encontraba internado”, recordó Brian sobre cómo fue el vínculo con su papá biológico en sus primeros años de vida.

Brian contó que iba a la casa de Lescano en calidad de “hijo”, pero la relación se rompió “por decisión de Pablo y la familia de él”. “Tendrían que preguntarle al señor Lescano y no a él por qué se cortó la relación entre ellos”, acotó la abogada de Brian, María José Miguelez de Rosa, quien lo acompañó en la entrevista.

“Me quise acercar muchas veces a él, pero por circunstancias de la vida o trabas que hubieron en el camino, nunca se pudo. Me chocaba con esa pared”, dijo Brian. Y agregó que “no estoy enojado ni molesto con él. Tuve que atender y aceptar la situación que me tocó vivir”.

Cuando cumplió los 18, Brian sintió la necesidad de retomar el vínculo con su papá biológico. “Quería tener respuestas del otro lado: por qué, qué fue lo que pasó y por qué se llegó a la edad que tenía, porque ya soy grande”, dijo.

Ahí fue cuando la abogada Miguelez de Rosa dio más contexto a la historia y contó que el líder de Damas Gratis sabe de la existencia de Brian desde que su mamá estaba embarazada. “Ellos comenzaron a tener una relación que, por el trabajo que tenía el señor Lescano, fue cada vez menos, menos, menos. Brian siguió teniendo más contacto con el resto de la familia. Pero cuando Lescano salió de la clínica de rehabilitación, se cortó la relación. Desapareció. No así su media hermana, no así sus abuelos paternos. No hubo conflicto, pero desapareció de la vida de Brian”, dijo.

“Se le inició a Lescano una demanda de filiación. Y cuando se enteran que hay una demanda, piden hacer un ADN privado. El primer contacto que Lescano y Brian tuvieron después de tanto tiempo fue a la distancia, el día que van a hacerse el estudio. Pero no intercambiaron ni una palabra”, contó la letrada.

Brian además comentó que en el barrio en el que vive, muchos saben que es hijo de Lescano y se le acercan y le preguntan al respecto. “Yo no sabía qué responderles, porque a mi papá no lo conocía, a pesar de que era una imagen pública. Me preguntaban de alguien de quien no sabía. Lamentablemente no pude tener una charla con él todavía”, dijo. (Teleshow)