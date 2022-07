Más complicaciones: qué pasa si un usuario de luz y gas no puede completar el formulario web

Mientras continúa el registro online para mantener los subsidios en las boletas de luz y gas, aún permanecen las dudas respecto a qué hacer si un usuario no puede completar el formulario a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina.

De acuerdo con lo informado por el gobierno nacional, el trámite puede realizarse de manera personal en las dependencias de Anses (con turno previo), en cualquier espacio Punto Digital o en las oficinas de las empresas prestadoras de ambos servicios públicos.

En nuestra ciudad, desde EDES explicaron a La Nueva. que "el formulario que debe completarse tiene carácter de declaración jurada, por eso debe completarse de manera personal. Desde esta empresa distribuidora estamos asistiendo y asesorando a los usuarios a través de nuestras oficinas comerciales, también vía telefónica y desde nuestras redes sociales, guiando con los pasos que se deben seguir para poder completar dicho trámite".

La oficina de EDES se ubica en Moreno 79 y tiene atención al público de 8 a 15 horas.

Este medio también intentó comunicarse con el área de prensa de Camuzzi, aunque no hubo respuestas ni precisiones sobre cómo hacer el trámite, ya que además esa empresa no tiene oficinas de atención comercial en nuestra ciudad y centraliza la comunicación en Buenos Aires.

En tanto, según dio a conocer La Nueva., hoy se agotó la primera tanda de turnos en Anses para personas que necesitan asistencia presencial. Ya se entregaron todos los turnos para la semana que va del lunes 25 al viernes 29 de julio y la siguiente tanda --para la cual es posible seguir inscribiéndose hoy mismo en la página del organismo-- recién se dará para la semana que comienza el lunes 1 de agosto, mes en que empieza a regir la segmentación. No está previsto entregar turnos vía web para la actual semana.

No obstante, muchos usuarios se acercaron a las oficinas locales del organismo y, pasado el mediodía, ya se había asistido a unas 100 personas.

Respecto del Punto Digital que funciona en Garibaldi 133 (Villa Mitre), desde el Municipio se indicó que aún no recibieron precisiones por parte de Nación para ofrecer asistencia a los clientes de EDES y Camuzzi. Por lo tanto, hasta el momento no se sumaron a la campaña de colaboración con quienes no pueden realizar el trámite en la web.

Acerca de quienes pretendan utilizar directamente la vía digital, sea en argentina.gob.ar/subsidios o en la app Mi Argentina, deben tener en cuenta que rige el siguiente esquema: desde el pasado viernes hasta mañana martes solo pueden ingresar sus datos aquellos potenciales beneficiarios cuyos números de documento terminen entre 0, 1 y 2. Luego, desde el miércoles al viernes podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. En tanto, quienes cuenten con DNI finalizados en 6, 7 ,8 y 9 podrán inscribirse a partir del sábado y hasta el martes de la semana próxima.

Los aumentos de tarifas comenzarán a aplicarse en agosto, segmentando en tres tipos de usuarios:

SEGMENTO DE INGRESOS ALTOS. Son quienes van a pagar el costo pleno del componente energía de cada servicio. Estarán incluidos los que tengan al menos una de estas condiciones (se suma a todos los integrantes del hogar):

- Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

- Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

- Tener 3 o más inmuebles.

- Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

SEGMENTO DE INGRESOS MEDIOS. En todo 2022, tendrán una suba en las facturas de hasta 42,7 %. Serán incluidos en este grupo quienes cumplan con las siguientes características:

- Tener ingresos mensuales totales entre $ 99.677 y $ 348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

- Poseer hasta 2 inmuebles.

- Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

SEGMENTO DE MENORES INGRESOS. Este grupo tendrá incrementos de 21,4 % en todo 2022 (es un 40 % del coeficiente de variación salarial del año anterior). Estarán incluidos los que posean:

- Ingresos netos menores a $ 99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC).

- Poseer hasta 1 inmueble.

- No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Además, serán incluidos dentro de este segmento los hogares que tengan:

- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

- Domicilio en donde funcione un comedero o merendero comunitario registrado en el RENACOM.