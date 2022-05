Tras la gran actuación del sábado, Eber Ampugnani viaja a Polonia a probar suerte

La superlativa actuación del pasado sábado en Krsko, Eslovenia, le abrió una interesante puerta al pampeano Carlos Eber Ampugnani en el viejo europeo, el sueño que alimentan todos los pilotos que se crían en sueño nacional.

En las próximas horas, Eber, de brillante labor en la carrera clasificatoria clasificatoria rumbo al Mundial Sub 21 de Speedway, viajará hacia Tarnow, Polonia, para realizar una prueba, con vistas a posibles futuras carreras.

Todavía no hay nada oficial. Pero mañana a la tarde seguramente estaré probando y ahí se definirá si estaré en alguna carrera. Me llegó la invitación, me ofrecen moto, hospedaje y demás. Mati Ferreras me dio una mano grande, que está viviendo allá", contó Ampugnani a La Nueva.

En cuanto a la competencia del sábado, donde culminó 6º con 3 puntos (dos primeros puestos y tres terceros), a apenas 4 de quedar en zona de clasificación, Eber contó que la clave para tal desempeño fue correr sin presión alguna.

"La encaré sin ninguna expectativa ni idea previa, ya que el año pasado me presioné mucho y no pude disfrutarla como quería. Acá fui a que salga lo que tenga que ser. Pudo ser aún mejor, pero fue un carrerón, lo di todo", agregó.