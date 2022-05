Le pidieron 1.500 manzanas caramelizadas y le cancelaron el pedido luego de prepararlas

Un vendedor callejero conmovió a las redes sociales en las últimas horas en la ciudad de Monterrey, México. El hombre recibió un pedido y cocinó 1.500 manzanas caramelizadas. Sin embargo, a último momento, se lo cancelaron.

"Me comentaron que no las querían y luego me dijeron: A ver cómo hacés para venderlas", manifestó.

Enrique, quien proviene de una familia de comerciantes y lleva 35 años en el negocio, tuvo que invertir mucho dinero y terminó incluso endeudado.

"Me regresaron la mitad, me dijeron que les suspenda el pedido y a última hora no las querían. Yo les contesté: ‘¿qué hago con tantas manzanas?’”, comentó.

Con urgencia tuvo que salir a vender frutas con caramelo, para recuperar aunque sea una pequeña parte de lo que gastó en su preparación.

Cuando su hijo Luis llegó a su casa, lo encontró muy triste y decidió hacer algo para ayudarlo. Compartió en Facebook un mensaje solicitándole ayuda a sus contactos y así poder vender esas frutas antes de que se pusieran en mal estado. Además decidieron bajarle el precio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Buenas tardes amigos, les quiero ofrecer manzanas con caramelo a 8 pesitos. Ya que le hicieron un pedido a mi papá de 1.500 manzanas y se lo cancelaron. Si nos pueden ayudar para que recupere algo de lo que invirtió, se los agradecería de corazón”, publicó Luis.

Al poco tiempo, 15.000 personas compartieron su publicación, hubieron 2.300 comentarios y más de 10.000 reacciones. Además, debido a lo rápido que se viralizó la historia, varios medios de comunicación de distintos países decidieron compartir la historia. Asimismo, canales de televisión locales.

En vista de la gran repercusión que tuvo su historia recibió muchos pedidos y en dos días vendió todas las manzanas caramelizadas que le habían encargado.

El hombre comentó asombrado que los pedidos no se detuvieron una vez vendidas las 1.500 manzanas. "Vendimos todo, pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Empezaron a llegar tantos encargos que no lo podemos creer", señaló el vendedor. "Tuvimos pedidos hasta de Nicaragua".

Ahora Enrique sueña con comprarse un carrito para poder salir a recorrer las calles.

Por su parte, el hijo agradeció en sus redes sociales a quienes lo ayudaron, compartiendo una foto con la última caja de manzanas caramelizadas cargadas en el auto de un cliente.

"Amigos, ya se acabaron. Esta es la última entrega, muchas gracias por su apoyo de verdad. Mil bendiciones”. (Fuente: lavoz.com)