Marcelo Tinelli mostró cómo se prepara para su regreso a la pantalla chica

Luego de unas vacaciones familiares en México y de presentar su renuncia a la presidencia del Club San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli está enfocado en su regreso a la pantalla chica. Este año será diferente para él por muchos motivos. Por un lado, porque apuesta a un nuevo formato, alejado del clásico Bailando, pero además su programa ya no se llamará ShowMatch.

Y mientras está metido en los preparativos para debutar en la pantalla de eltrece, el conductor compartió su entusiasmo en las redes. "Trabajando a full en lo que se viene en la tele", escribió junto a una imagen suya y luego publicó una con el equipo de LaFlia, su productora. Si bien todavía no quiso dar muchos detalles sobre sus planes, se supo que importará All Together Now, un programa creado por la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Para poder contar con tantas personas en cada emisión, actualmente están remodelando los estudios de Don Torcuato que el "Cabezón" le alquila a Polka. No solo será importante el escenario y la tecnología de las pantallas que acostumbra a usar el empresario, sino que también el formato requiere el espacio adecuado para que los jurados se acomoden en gradas.

"Voy a volver en El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando también un Bailando para profesionales que está muy bueno. Vamos a volver en el segundo semestre con un formato muy bueno", anunció Marce tiempo atrás en sus redes.

Si bien el debut está estipulado para fines de junio, el conductor adelantó que a raíz del Mundial de Qatar su programa deberá terminar antes de lo previsto o, lo hará desde allá. "Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial arranca en noviembre. Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina", manifestó y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado. "Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ‘a ver si por ahí vamos todos a Qatar’. Me gustaría llevarlos a todos", explicó. (NA)