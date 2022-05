No te preocupes cariño: cómo será la película protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles

Harry Styles logró capitalizar el impulso mediático que tuvo de la mano de su participación en el programa británico The X Factor y luego con el grupo juvenil One Direction. Y tras decidir dar un paso al costado, no solo pudo lanzar su carrera como solista, sino que también hizo su debut actoral y próximamente llegará a los cines su primer papel protagónico en No te preocupes cariño, una película dirigida por Olivia Wilde en la que comparte cartel con Florence Pugh.

Se trata de un thriller psicológico en el que Styles y Pugh le dan vida a Alice y Jack, una pareja joven de los años 50 que vive en una comunidad que parece ser perfecta y es financiada por la misteriosa empresa para la que trabaja el. Pero cuando la protagonista comienza a sentir curiosidad por la naturaleza del trabajo de su pareja, también empezará a ver las imperfecciones del ambiente en el que se mueven.

"Mientras los maridos pasan todos los días dentro de la sede del Proyecto Victoria, trabajando en el 'desarrollo de materiales progresivos', sus esposas se dedican a disfrutar de la belleza, el lujo y el desenfreno de su comunidad. La vida es perfecta, con todas las necesidades de los residentes cubiertas por la empresa. Todo lo que piden a cambio es discreción y un compromiso incuestionable con la causa de la ciudad de Victoria", reza su sinopsis.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Días atrás, Wilde -que también forma parte del elenco- presentó un adelanto en el festival CinemaCon, que se celebró en Las Vegas, y prometió escenas de alto voltaje entre las figuras principales del film que llegará a los cines a fines de septiembre. Y, tan solo con el primer tráiler, cumplió con su palabra, ya que los personajes de Styles y Pugh están al frente de intensas escenas de pasión.

Un detalle no menor es que durante el rodaje, la directora se enamoró del cantante. "Para mí, él es muy moderno y espero que este tipo de masculinidad, esta confianza que tiene totalmente ausente de trazas de masculinidad tóxica, sea indicativa de su generación y del futuro del mundo", declaró Olivia cuando confirmó la participación de Harry, cuyo papel estaba pensado para Shia Labeouf.

Y al poco tiempo de darle inicio al proyecto, ella hizo pública su separación de Jason Sudeikis -con quien estuvo una década y tiene dos hijos en común- y se mostró de la mano con el artista diez años menor.

"Cuando te das cuenta que eres realmente feliz, no importa lo que los extraños piensen de ti. Todo lo que te importa es lo que es real, lo que amas y a quién amas", manifestó Wilde sobre las críticas que recibió por la diferencia de edad. Y aunque ambos eligen no exponer su vida privada, tampoco se ocultan.