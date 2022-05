A la espera de una definición sobre su futuro en TV, Mirtha Legrand visitó el Teatro Regina

El martes 3 de mayo el Teatro Regina volvió a abrir sus puertas con un evento en el que asistieron distintas figuras del mundo del espectáculo, como Carlos Rottemberg, José María Muscari, Gabriela Acher, Thelma Biral, Juan Palomino, Laura Novoa, Ana María Picchio, Javier Faroni, Iñaki Urlezaga, Virgnia Lago y Lino Patalano. Y Mirtha Legrand fue la gran invitada de honor, ya que la sala -que fue refaccionada- lleva su nombre.

En medio de la incertidumbre que genera su futuro en la TV, la diva se tomó unos minutos para hablar con el público.

"Muchas gracias a todos, son amorosos todos. Muy feliz de estar acá, les quiero decir que ayer me di la cuarta vacuna. Estoy regular eh… vacúnense todos, por favor hay que vacunarse. Después de los 60 hay que ponerse la cuarta vacuna", manifestó la conductora, quien cumplió a rajatabla con la cuarentena desde el inicio de la pandemia, motivo por el que su nieta, Juana Viale, asumió la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand en eltrece.

"Me siento muy a gusto, no me quiero ir, me quiero quedar acá", concluyó con simpatía e invitó a todos a colaborar con la Casa del Teatro, la entidad presidida por Linda Peretz, comprando en su boutique las prendas que donan los artistas y así ayudar a los actores que viven allí. Y aunque "Chiquita" no afloja con los cuidados por la pandemia, de a poco está retomando su vida social, pero de la televisión todavía no tiene noticias.

A pesar de que comúnmente a esta altura del año ya estaba más que definido su año laboral, Story Lab, la productora de su nieta Nacho Viale todavía no llegó a un acuerdo con Adrián Suar. "Se borra cada vez más la posibilidad de que Chiquita esté en eltrece, no hay acuerdo con la propuesta económica. Por ahora no va. Hay tiempo limite, el 1 de junio se cierra la persiana, una vez que llegue esa fecha quiere negociar con otros canales. Según dijeron van a estar en la tele Juana Viale y Mirtha Legrand", reveló Laura Ubfal en Intrusos.

Cabe recordar que a fines de febrero, "Chiquita" se quejó públicamente porque Adrián Suar le ofrecía hacer un solo programa al mes, algo que le parecía poco. En consecuencia, le pidieron que estuviera al frente del programa de los sábados a la noche y que dejara a la hija de Marcela Tinayre al frente de los almuerzos de los domingos. (NA)