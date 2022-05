“En Sansinena el día a día era cada vez más complicado, por eso decidí renunciar”

En el mismo momento que Darío Bonjour era presentado como entrenador del primer equipo de Sansinena en el Federal A, Sergio Mazza, el técnico saliente, estaba llegando a Salta capital, donde nació hace 42 años.

¿Se fue o lo despidieron?, esa es la pregunta, y como siempre lo hizo en los cinco meses que estuvo al mando del conjunto cerrense, el orientador atendió amablemente su teléfono celular y le explicó a La Nueva. los motivos de su alejamiento.

— “Decidimos renunciar junto a mi cuerpo técnico porque ni nosotros ni los jugadores podíamos pensar y enfocarnos en lo estrictamente deportivo y en la competencia misma debido a problemas y a cuestiones ajenas al plantel que se generaban día a día. Llegó un punto que lo que sucedía fuera del vestuario tenía más relevancia que la pelota, y así no se podía seguir”, fue la primera reflexión de Mazza vía mensaje de audio de WhatsApp.

— “Si bien existió el apoyo de todo el plantel y las buenas vibras de los auxiliares para que continuemos, ya no estábamos enfocados en nuestro trabajo específico porque la situación del día a día y la agenda marcaban otras cuestiones y preocupaciones”.

— "Nadie nos echó y la decisión de irnos no tiene nada que ver con los resultados deportivos. Si hubiese sido por eso, me hubiese ido después de Cipolletti (fecha 3), donde perdimos (1-0) jugando muy mal. En ese momento reconocí que yo era el principal responsable, nunca me borré, pero el día a día ya no era el ideal ni el que deseábamos y estaba afectando al trabajo del cuerpo técnico y al de los jugadores”.

— “En el último partido (0-0 con Estudiantes de San Luis como local) mostramos un nivel convincente y algunas aristas salientes de nuestro juego, por eso estaba convencido de que si el equipo agarraba rodaje y ganaba dos o tres encuentros seguidos, se iba a acomodar definitivamente”.

— “Creía en lo que hacíamos, somos gente de trabajo, estábamos dedicados las 24 horas de todos los días a la planificación y a las necesidades del plantel, y no me quedan dudas que en lo inmediato el equipo se iba a meter en zona de clasificación”.

— “En Sansinena era necesario renovar las energías, que venga otra persona y se adapte a un día a día complicado. Yo no me reprocho nada, tengo la conciencia limpia y estoy muy tranquilo. Nunca dejamos de entrenar, lo hicimos bajo cualquier condición y siempre fuimos para adelante. Es un ciclo terminado”.

— “Le estoy muy agredecido a Sansinena, que me dio la posibilidad de trabajar. En Bahía fue feliz, la pasé muy bien. Los más afectados por todo lo que pasó fueron los jugadores, estuvimos al lado de ellos todo el tiempo, pero ya no me podía hacer cargo de cuestiones que no tenían nada que ver con el cargo que yo ocupaba”.