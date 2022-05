Escuelas sin gas: una legisladora de Juntos le exige respuestas al gobierno provincial

Las demoras en la llegada de dinero para finalizar con obras de gas en al menos 16 escuelas de Bahía Blanca sigue generando reclamos al gobierno de Axel Kicillof.

Tras los dichos de la presidenta del Consejo Escolar de nuestra ciudad sobre la situación, la diputada bonaerense de Juntos, Natalia Dziakowski aseguró que el pasado 26 de Abril presentó un pedido de informes para que la Dirección General Cultura y Educación para pague las certificaciones correspondientes a los contratistas de obras de gas en los establecimientos educativos y que hasta hoy no tuvo respuestas.

"Es imperante resolver esta situación, el frío ya está entre nosotros y nuestros chicos, docentes y personal educativo no pueden trabajar en esas condiciones. No pueden los Consejos Escolares estar esperando pagos parciales de parte del ejecutivo provincial, el envío de los fondos debe ser total y quién debe abonar cada certificación debe ser el Consejo Escolar", explicó.

"A la fecha, no solo no hay novedades, sino que desde el gobierno de Kiciloff han hecho oídos sordos, no sólo a nuestros reclamos, sino al de toda la sociedad", se quejó Dziakowski.

En su pedido consulta cuál es el monto que el estado provincial tiene pendiente de transferirle al Consejo Escolar de Bahía Blanca en concepto de certificación de obras para la Escuela Primaria Nº 17, Escuela Primaria Nº 29, Jardín de infantes Nº 946, Escuela Secundaria Nº 21, Escuela Primaria Nº 1, Escuela Primaria Nº 11, Escuela Primaria Nº 25, Escuela Primaria Nº 32, Escuela Primaria Nº 57, Escuela de Enseñanza Superior Técnica Nº4, Escuela Primaria Nº 68, y la Escuela Primaria Nº 7.

Además pretendía que le indiquen fecha exacta en la que se hará efectivo el pago por los montos pendientes. y se especifique el presupuesto destinado a las obras en la ciudad de Bahía Blanca para el año 2022 y monto ejecutado en los primeros 4 (cuatro) meses del corriente año.

Ayer se conoció que al menos se necesitan casi 20 millones de pesos para darle continuidad a las obras pero que en total serían 34 millones de pesos los que permitirían finalizar con todos los compromisos.