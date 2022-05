La hija menor de Beatriz Salomón denunció a su padre Alberto Ferriols

Bettina, la hija de 18 años de Beatriz Salomón, demandó a su padre Alberto Ferriols por "amenaza simple" según reveló la periodista Andrea Toboada en LAM. De acuerdo con su relato, la situación entre la joven, su hermana Noelia de 21 años y el cirujano plástico, venía tensa hace tiempo. Pero el conflicto estalló el jueves pasado, cuando Ferriols ingresó alrededor de las 20.30 a la casa que sus hijas ocupaban junto a Blanca -su exniñera y empleada domestica de años- y les informó que "se iba a quedar a vivir ahí". Además, instó a la menor de sus hijas a deshacerse de su perro pitbull.

Liliana Vasiluk, la tía de las jóvenes, salió al aire durante la última edición del ciclo conducido por Ángel de Brito y brindó detalles de la situación. “Tengo cosas atragantadas hace tres años”, detalló, antes de añadir que, a causa del trámite en sede policial, recién regresaron a su domicilio a las 4 a.m. y no lograron conciliar el sueño.“Todo lo que me dijo mi sobrina lo creo, por algo estoy hablando acá y ella hizo la denuncia", concluyó.

La situación se dio a conocer cuando Bettina le envió un audio a la periodista de Los Ángeles de la Mañana, donde relataba su crítica situación y aseguraba que le temía su padre. Debido a esto, decidió escapar con escasas pertenencias a la casa donde viven su tío, Daniel Salomón y su mujer, Liliana Vasiluk, a quienes Ferriols le prohibía ver.

En su denuncia, también acusó al cirujano de incurrir en maltratos, además de poner a la venta pertenencias de su madre, entre ellas, un automóvil Mercedes Benz, para quedarse con el total del dinero obtenido. "Recurren a los medios porque quieren visibilizar la situación", señaló la periodista de LAM y remarcó que tanto Bettina como Noelia temen quedarse sin un lugar dónde vivir.

Días después de que la acusación se hiciera pública, Ferriols se expresó mediante un comunicado pidiendo a la prensa que "cese los comentarios". “Atento a las cuestiones de público conocimiento, que se sucedieron en el contexto de nuestra familia, solicitamos a la prensa, el cese de los comentarios o reproducciones de manifestaciones que dejan en evidencia una cuestión sumamente delicada con relación a la salud de mi hija Bettina", comenzó declarando.

Y concluyó con un mensaje a los medios: "No es nuestra intención responsabilizar por ahora, a los medios, que solo realizan su trabajo, pero sí al entorno familiar que habiendo sido expresamente excluidos de la casa de mis hijas, por órdenes de última voluntad de su mamá, han aprovechado el estado de indefensión de Bettina”.

Daniel Salomón, tío de ambas hermanas, también se expresó en vivo para afirmar que "ni él ni su esposa incentivaron a su sobrina a denunciar a su padre" ,Manifestó además que vio a su sobrina muy temerosa y que les pidió ayuda. (La Nación)