Cristina Pérez reveló que fue tentada para dejar Telefe y dio los motivos por los que rechazó las ofertas

Con dos décadas al frente del noticiero central de Telefe -que acaba de ganar su octavo Martín Fierro-, Cristina Pérez habló por primera vez de las propuestas que recibió para dejar el canal de las pelotas. "Siempre tuve ofertas y tentaciones. Claro que las tuve. Lo que pasa es que yo nunca usé o especulé con eso porque tengo una estabilidad en Telefe. Entonces, siempre respeté ese vínculo con la nave nodriza. Fui siempre muy seria, nunca usé eventuales tentaciones u oportunidades para tirar de la cuerda ni nada de eso", señaló la conductora de Cristina sin vueltas (Radio Rivadavia).

En un mano a mano con Pablo Montagna para Pasa Montagna, la periodista dio detalles de los motivos por los que rechazó estas ofertas y decidió seguir al lado de Rodolfo Barili. "Cuando vos tenés un camino construido como el que yo tengo en Telefe, sos más conservadora a la hora de pensar en otras opciones porque también valorás las políticas de estado en tu vida", explicó. "Si a mí una oferta laboral me calienta -como me pasó con Rivadavia- no tengas dudas que me voy. Porque me desafía intelectualmente, espiritualmente, me apasiona. Creo que en este sentido los trabajos en esta carrera son como el amor: cuando hay amor, no hay duda", sumó con sinceridad.

Además, destacó su buen presente laboral, tanto en la pantalla chica como en AM 630, donde conduce de lunes a viernes de 9 a 12. "Estoy muy feliz de la decisión que tomé de haber aceptado el desafío de hacer la segunda mañana", expresó y aseguró que tuvo que armarse "biológicamente" y cambiar sus rutinas para hacer radio por la mañana.

En relación a su vínculo con sus seguidores, Cristina aseguró que muchos la descubrieron a raíz del cruce que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en junio de 2020, por la expropiación de Vicentín. "Como nadie le cuestionaba nada, le hice esa pregunta con naturalidad, porque era un punto de inflexión y se convirtió en una especie de revelación de algo que la gente no se acordaba o no tenía presente de mí", puntualizó y reveló que desde ese momento tomó un perfil "más editorialista".

Enamorada del político Luis Petri, cuando el conductor le preguntó si sería capaz de relegar su carrera en caso de que su pareja sea el próximo gobernador de Mendoza, Pérez contó cómo abordan su vínculo.

"Somos una pareja moderna, en la que los dos nos acompañamos en nuestras carreras, aunque eso derive en extrañarse una semana o tener que viajar un par de veces al mes. Para los dos es muy importante lo que hacemos y nos acompañamos", manifestó. "Es la primera vez que tengo un proyecto de vida en una relación", agregó y aseguró que nunca quiso casarse ni seguir los modelos de la sociedad. (NA)