El motivo por el que Wanda Nara se ofreció a ser testigo de Ángel De Brito ante la Justicia

Parecía que Ángel De Brito y la China Suárez habían sellado su reconciliación en el after party de los premios Martín Fierro, donde se los vio bailando juntos. Si bien la actriz se había mostrado muy ofendida por la forma en la que hablaron de su vida amorosa en LAM, las imágenes de la fiesta delataban que fue ella quien se acercó al periodista. Pero la tregua duró poco, ya que al día siguiente Yanina Latorre reveló que la ex de Benjamín Vicuña les había enviado una carta documento.

"Te mandó carta documento a vos, a mí, a Mandarina (productora del programa) y a Artear", contó la panelista. Y sumó: "Es por daños y perjuicios, con mediación". Por su parte, el periodista se mostró dispuesto a presentarse ante la Justicia bajo la representación de Ana Rosenfeld, quien también es una de las "angelitas" de su programa, y en medio de su descargo fue sorprendido por un mensaje de Wanda Nara.

"¿Quién me está escribiendo en este momento? Nuestra amiga Wanda Nara. Habla de mi encuentro con la China Suárez, anoche, y de la carta documento", manifestó el conductor. "Me dice 'si te hace juicio, yo te salgo de testigo y voy a declarar al juicio. Y alguna otra esposa, amiga mía, también", agregó y se reservó el nombre de la otra "botinera" que estaría dispuesta a declarar a su favor.

Por otra parte, De Brito dio detalles de la charla privada que tuvo con la China antes de saber que le había enviado una carta documento. "Me vino a hablar ella, me dijo ‘¿por qué me odias?’. Le dije que no era tan importante como para que la odie", empezó.

Y siguió: "Igual muy simpática, no estaba ni agresiva, ni loca. Estaba alegre. Empezó como tensa la charla, una cosa llevó a la otra aunque no conducía a nada la charla. Le dije que era muy soberbia, que se manejaba mal en los medio y me decía que ella piensa que no es así". También le explicó que no tiene ningún problema personal con ella y que en su programa aborda los temas del momento, como fue la separación de Wanda. Habrá que ver cómo resuelven esta situación. (NA)