Mirtha Legrand habló de su futuro en la TV: "Les juro que voy a seguir trabajando"

Luego de los homenajes a Susana Giménez, Diego Maradona y los artistas que fallecieron en los últimos tres años, Mirtha Legrand tuvo su momento destacado en la ceremonia de los premios Martín Fierro. La diva recibió unas joyas de parte de Luis Ventura, el presidente de Aptra, y aprovechó para contarle a los presentes cómo vivió los últimos años.

"Anoche no podía dormir y pensaba: 'Si tengo que subir, ¿Qué voy a decir?'. Hace dos años que no aparezco mi televisión, hice dos especiales, pero no mis programas habituales", señaló la diva, a quien se la vio muy movilizada durante toda la premiación.

"Pensaba qué larga vida y que maravillosa vida he tenido. Nunca bajé los brazos y siempre trabajé sin parar, hasta el día de hoy. Tengo 95 años, hay que estar aquí a los 95 años... y yo les prometo, les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos, los quiero muchísimo", añadió, aunque no definió si seguirá en eltrece o pasará a otro canal.

"Me he sentido tan feliz esta noche. He descubierto que lo único que me gusta es estar entre mis pares, así que han hecho de mi esta noche una mujer muy feliz. Les agradezco muchísimo. Me he sentido rodeada de amor y de cariño", agregó y destacó el apoyo de su hija, Marcela Tinayre, sus nietos, bisnietos y Elvira, su asistente de toda la vida.

También aprovechó para agradecer las muestras de afectos de sus colegas, quienes a lo largo del evento se acercaron a su mesa para saludarla y animó a quienes todavía no lo habían hecho a que fueran a darle un beso. Por otra parte, hizo referencia a la emoción que la atravesó cuando vio las imágenes de sus hermanos "Goldy" y "Josecito" en el homenaje a los artistas fallecidos. (NA)