"No importa el sector, en Argentina todas las pymes tienen miedo de contratar"

El diputado nacional Martín Tetaz dijo esta mañana que "el Estado va absorbiendo el problema de las personas sin empleo con planes sociales" y aseguró que "no importa el sector de la economía con el que estés hablando, en Argentina todas las pymes tienen miedo de contratar".

"Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Esencialmente, se resuelve con una ley de emergencia laboral que permita que los empleadores contraten trabajadores sin el riesgo de juicio tan temido. La economía argentina tiene que crear 250 mil empleos por año para dar abasto a la nueva gente que se va sumando por cuestiones demográficas. Es un problema muy complejo si no se resuelve la creación de empleo", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el político y economista señaló que "con una modificación de la ley laboral, el único impacto que va a tener es que va a crear 650 mil empleos en el primer año y 300 mil en el segundo, casi un millón de empleos en los dos primeros años".

"Las reformas que hay que hacer son muy expansivas a la actividad económica y eso permitirá luego hacer otro tipo de reformas que tienen que ver con las del Estado. No hay ninguna razón para que tenga que haber un sacrificio o un esfuerzo más por parte de la gente", sostuvo.

Tetaz llegará hoy a Bahía Blanca y por la tarde brindará una conferencia en el departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, denominada "Perspectivas económicas en Argentina pospandemia".

La misma comenzará a las 19.30 en el aula 1 del campus Palihue y contará con la presentación del doctor en Economía, Fernando Thomé.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En otro tramo de la entrevista, el diputado contó que "la escalada inflacionaria se puede frenar con una reforma monetaria como las que hicieron Chile, Perú o Colombia".

"No es un tema ideológico —continuó—, no importa si gana la izquierda o la derecha; la independencia del Banco Central garantiza que no haya inflación".

En ese sentido, recordó que "Macri nombró tres presidentes del Banco Central, pero no hizo la reforma monetaria".

"En la reforma que estoy pensando yo no podría nombrar ninguno, no podría haber existido (Martín) Redrado con Cristina (Fernández) ni (Federico) Sturzenegger con (Mauricio) Macri. La independencia del Banco Central requiere que el Ejecutivo no tenga nada que ver, que no pueda emitir billetes, que no pueda financiarse, que no pueda meter la mano de ninguna manera. Esto no se garantiza en la Argentina hace 75 años", argumentó.

Tetaz también hizo referencia a la cantidad de planes sociales que hay en el país, número que creció el 657 % desde 2002.

"No se pueden cortar planes sociales si el mercado no está creando empleo porque genera una explosión social incontenible —respondió—. Una vez que la economía cree empleo, se puede ir a un esquema de planes temporarios. El plan es una ambulancia, nadie quiere estar permanentemente en la ambulancia. La clave, de la que pocos políticos quieren hablar, es darle una reforma profunda al mercado de trabajo".

Por último, señaló que por la interna del Frente de Todos ve "al presidente llegando con el último aliento".

"Soy bastante optimista, pero en este caso me cuesta encontrar alguna expectativa después de las elecciones del año pasado. La tendencia de los gobiernos que sufren una derrota en el medio del camino es que normalmente relanzan el gabinete, relanzan su programa, hacen una suerte de borrón y cuenta nueva esperando recuperar la confianza de la gente. Eso puede ocurrir, pero no ocurrió; el Gobierno sigue con la única propuesta de poner más impuestos, más IFE... Uno no ve un cambio ni en el equipo de gobierno ni en la alianza política", completó.