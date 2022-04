La Liga del Sur se confiesa: Ema Gonzalía, un futuro ingeniero agrónomo que no deja de correr

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Con el correr de la competencia, La Armonía comenzó a encontrar resultados positivos. Considerado por muchos como uno de los firmes aspirantes a lograr el ascenso a la elite de la Liga del Sur, la V logró éxitos en fila en las últimas dos fechas y se acomodó como escolta de Libertad. Y mucho tuvo que ver el crecimiento en la mitad de la cancha de Emanuel Gonzalía, que como su elenco va de menor a mayor.

"Ema" se abrió al ida y vuelta con La Nueva. al tiempo que el estudio también forma parte de su vida.

--¿Corrés más de lo que jugás o jugás más de lo que corrés?

--Corro más de lo que juego porque el equipo lo necesita. Claro que me gustaría jugar más, pero no me molesta.

--Para muchos son el PSG del Promocional. ¿Vos qué pensás?

--Ja, ja. No nos creemos para nada ser el PSG. Sabemos que tenemos buenos jugadores de renombre, pero hoy en día no alcanza sólo con eso.

--¿Qué te genera este presente individual y colectivo?

--En lo individual, si bien no tuve un gran arranque, tampoco es tan malo. En los últimos partidos me sentí cómodo y también me salieron las cosas como quería. Además, como broche nos llevamos los tres puntos. Y en cuanto a lo grupal, somos conscientes que tenemos muchas cosas por mejorar y corregir, pero con el correr de los partidos lo vamos a lograr. Además ganando siempre es más fácil corregirlo.

--¿Están para ser campeones o para competir?

--Si bien todos los equipos se preparan para competir, más allá de los refuerzos de jerarquía que llevaron, el objetivo es tratar de pelear arriba y ascender, que es lo que todos queremos.

--El torneo lleva el nombre del "Turco Apud", con quien compartiste mucho tiempo y cancha en Huracán. ¿Qué podés decir de lo fue Claudio para vos?

--La verdad que es una muy buena pregunta. Lo considero un amigo y hasta podría decir un hermano mayor. Siempre me aconsejaba y, jugando, también me c... a pedos ja, ja; pero su pérdida, después de la de mi abuelo, fue lo más duro que me pasó y no lo podía creer. Se lo extraña mucho y siento que siempre está con nosotros en cada partido del Depo.

--¿Qué significaría no ascender?

--No ascender significaría que no se logró el objetivo que nos fijamos. De cualquier manera, cada jugador de categoría que llegó a La Armonía este torneo, va a dejar una enseñanza para los chicos y eso es muy importante, porque son el futuro del club. No creo que sea un fracaso no ascender.

--¿Cómo ves el crecimiento institucional de La Armonía?

--La verdad es que estoy muy sorprendido por el crecimiento del club y cómo se encuentra institucionalmente. Volver después de casi diez años y encontrarlo de esta manera me pone muy contento. Además, están haciendo las cosas muy bien en las divisiones inferiores y eso genera mucha ilusión.

--¿Te acordás de la primera pelota que tuviste?

--No sé si de la primera pelota, pero sí me acuerdo que era con lo único que jugaba. Y también recuerdo las c... que me mandaba con la pelota en la casa de mis abuelos.

--¿Y del primer gol?

--Mi primer gol fue para Huracán en cancha de Comercial contra Pacifico de Cabildo. Tuve un poco de fortuna, ya que me quedó un rebote después de un córner, la agarré medio de volea y la clavé en el segundo palo. Se lo dediqué a mi abuelo, que es cangrejero.

--¿Qué sentiste cuando te pusiste la camiseta del seleccionado de la Liga del Sur?

--Felicidad, porque me di cuenta que había valido la pena tanto tiempo de esfuerzo y sacrificio, sobre todo de la familia. Teníamos un grupo de chicos muy lindo.

--¿Cómo fue el día del debut?

--El día del debut fue algo raro, ya que venia de una lesión. "Fito" (por Rodolfo Cuello) me dijo el sábado que jugaba de titular. Fue contra Comercial y perdimos 4 a 3, en un partido increíble.

--¿Quiénes te llaman por Gustavo?

--En mí familia nadie. Solamente en el colegio los primeros días, porque después me encargaba de decirles que me llamo Emanuel. Y ahora en la Universidad.

--¿Cuántos saben que pasaste por Olimpo?

--Pocos. Mí carrera empezó en La Armonía y después pasé a Olimpo, donde tuve una experiencia linda. Pero no estaba con la madurez necesaria para disfrutarlo de otra manera, ya que sentí la presión de hacer las cosas bien para llegar a un futuro contrato.

--¿Qué significó Huracán en tu carrera?

--Más allá de mi carrera, Huracán representaba ir a la cancha como hincha todos los fines de semana junto a mi abuelo. Y, con respecto a lo deportivo, fue muy lindo paso y con una presión doble porque tenía un hincha en casa. Por fortuna, las cosas salieron más que bien.

--¿Qué te dejó el paso por LIniers?

--El paso por Liniers me dejó un saldo positivo, sobre todo por la experiencia de estar en una institución con un gran respaldo económico. Teníamos todo y éramos casi profesionales, además de conocer grandes personas en el plantel. Lo negativo fue, pese a que me entrené como siempre y dejé todo, no tener la posibilidad de demostrar. Pero siento que no era del agrado del entrenador que estaba en ese momento.

--Si pudieras elegir, ¿a quién tendrías de compañero que sea de otro club?

--No puedo elegir uno solo. Así que voy a hacer una selección; "Turu" Martínez (Mauro), Leo Navarro, Brian Scalco, La Bruja Verón (Eric) y al Melli Erik lischeske. Y por suerte hay varios que ya tengo de compañero.

--¿Hincha de...?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--De Boca.

--¿Qué futbolista te gustaría que esté en el Mundial de Qatar de los que no son considerados por Scaloni?

--Creo que los jugadores que están son lo mejor que tenemos.

--¿Un ídolo futbolístico?

--Juan Román Riquelme y también miraba mucho a Gago (Fernando), pero tendría que haber mirado más del Chapu Braña (Rodrigo), ja, ja.

--¿Cómo te llevás con el estudio?

--Después de la secundaria, estuve un tiempo sin estudiar porque no encontraba lo que me gustaba, hasta que lo encontré y hoy estoy estudiando Agronomía en la UNS.

--¿Trabajaste alguna vez?

--Trabajé varias veces. Primero con mi Viejo, después cuando terminé el secundario, en una concesionaria de autos donde hacía de todo y el año pasado estuve trabajando en Garrafas Bahía con Mario Antón.

--¿Qué hacés además de jugar fútbol?

--Estudio y tengo un emprendimiento con mí novia: hacemos pastas.

--¿Un sueño a corto plazo?

--En lo futbolístico tratar de ascender con La Armonía; y en lo personal, recibirme.

--Comida preferida.

--Milanesa a la napolitana con papas fritas.

--Música.

--De todo, desde folclore, cumbia, rock.

--¿Mate o café?

--Mate amargo, siempre.

--¿Mirás fútbol? ¿Alguna liga en particular?

--Miro muy poco. Generalmente fútbol argentino o algún partido especial de otra liga.

--¿Te hubiese gustado ser cómo...?

--Me hubiese gustado ser como algún superhéroe que puede viajar en el tiempo y volver a tener charlas con personas que hoy no están.

--¿Qué harías con 1 millón de dólares?

--Lo administraría bien y viviría viajando por el mundo.

--¿Qué significa el fútbol en tu vida?

--Mi cable a tierra. Es el lugar dónde tuve la suerte de encontrar a muchos amigos.

--¿Qué pensás del amor?

--Creo que el amor es el motor que te ayuda a lograr todos los objetivos propuestos.

--¿Y de la religión?

--Creo en Dios y también creo que las personas que no están conmigo físicamente me están ayudando y cuidando.

--Completa la frase: "Ema Gonzalía es un...

--Es un chico calentón --si no pregúntale a "Fito" Cuello--, que siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible y de buena fe.

El perfil

--Nombre: Gustavo Emanuel Gonzalía.

--Fecha y lugar de nacimiento: 14/12/94 en Bahía Blanca.

--Grupo familiar: es hijo de Miriam Arenes y Gustavo Gonzalía. Tiene dos hermanos: Ana y Darío. Está de novio con Nicole Garrido.

Bajo la compu de "Cocho"

(*) Hay que agregarle los 4 partidos de este torneo en La Armonía. Estadística: Eduardo "Cocho" López.