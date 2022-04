Retiran huevos Kinder Mini del mercado argentino ante los casos de salmonella en Europa

La fábrica Ferrero decidió de manera voluntaria retirar del mercado argentino los huevos Kinder Mini Eggs fabricados en Bélgica por precaución tras detectar en Europa casos de salmonella en diversos productos de chocolate.

Además aconsejaron a aquellas personas que se anticiparon a comprar este tipo de huevo para las Pascuas no consumir el producto debido a que se elaboró en la fábrica ubicada en Bélgica, lugar donde hubo casos de salmonella, así como también en Francia, el Reino Unido, Irlanda del Norte, Alemania y Suecia.

"Gracias a la colaboración con autoridades de seguridad alimentaria y salud pública en Europa sobre varios casos informados de salmonella, Ferrero obtuvo nuevas informaciones que muestran una coincidencia de genotipos entre los casos de salmonella notificados en Europa y nuestra planta en Arlon, Bélgica", informó la empresa a través de un comunicado.

Desde la entidad añadieron que "en Argentina, estamos cooperando con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y como precaución, hemos tomado la decisión de retirar voluntariamente Kinder Mini Eggs con fechas de vencimiento entre el 11 de julio de 2022 y el 21 de octubre de 2022".

"Estamos trabajando con los distribuidores para garantizar que estos productos ya no estén disponibles para la venta. Todos los demás productos de Kinder y Ferrero no se ven afectados por este retiro. Si tiene en su poder uno de los productos enumerados, se recomienda no consumirlo. Conserve el producto y comuníquese con el equipo de atención al consumidor de Ferrero al 0800-444-3030 / 0800-444-7133 y sacargentina@ferrero.com, quienes podrán brindarle más ayuda", indicaron.

Finalmente, expresaron: "Lamentamos profundamente la situación y nos gustaría agradecer a las autoridades por la colaboración y las recomendaciones en curso. Nos tomamos la seguridad alimentaria muy en serio y cada paso que hemos dado ha estado guiado por nuestro compromiso con el cuidado de los consumidores".

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la salmonella es una bacteria que se encuentra en los alimentos cuyos síntomas comienzan de 6 a 48 horas después de la ingesta y los mismos incluyen diarrea (que puede tener sangre), fiebre y cólicos estomacales. La mayoría de las personas se recuperan entre 4 y 7 días sin tratamiento con antibióticos. (NA)