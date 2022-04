Aseguran que para Jada Pinkett fue "exagerado" el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Mientras espera la sanción de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que adelantó su reunión para este viernes, y se encuentra en pleno tratamiento en una clínica de rehabilitación por estrés, Will Smith también tendría un frente abierto en su hogar. Según publicó el portal estadounidense US Weekly, su esposa, Jada Pinkett habría calificado el cachetazo contra Chris Rock como "exagerado".

"Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada", declaró una fuente cercana a la pareja.

Y se explayó: "Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas".

Por otra parte, en los últimos días reapareció August Alsina, un joven cantante que mantuvo durante años una relación sentimental con Jada, en paralelo al matrimonio con Smith. "Se está preparando para firmar un contrato de mucho dinero para un libro que detallará sus relaciones románticas con Jada", aseguró The Sun.

Cabe recordar que en 2020 la actriz confirmó que efectivamente tuvo una relación con Alsina en Red Table Talk, un programa que hace vía Facebook, en el que tuvo a Smith como invitado. Tal como había trascendido, Jada contó que había conocido a Alsina cuatro años atrás, por medio de su hijo Jaden.

"El estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental", explicó y agregó: "A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August".

Por su parte, Smith se encargó de aclarar que en ese entonces, estaban atravesando un impasse debido a una fuerte crisis matrimonial pero que todo se dio en buenos términos. "Creo que por eso August interpretó que nos dabas tu bendición. Y quiero aclarar que la única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo", manifestó Pinkett mientras Smith asentía. (NA)