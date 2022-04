Vuelve la Comedia al Teatro Municipal con el estreno de "Los cómicos del camino"

Anahí González Pau

agonzalez@lanueva.com

Luego de un largo tiempo de ensayos y presentaciones en otros espacios, este sábado 9 de abril, a las 21, vuelve la Comedia a presentarse en el Teatro Municipal, con el estreno de la obra Los cómicos del camino y contará con una función extra el próximo domingo desde las 20.

La dirección está a cargo de Tatiana Santana y cuenta con un elenco conformado por artistas bahienses que viene ensayando hace varias semanas.

Para reservar tu lugar ingresá al sitio web del Teatro Municipal https://teatromunicipal.bahia.gob.ar/.../los-comicos-del.../ Una vez reservada la entrada, deberás retirar la ubicación en la boletería del teatro hasta 48 horas antes de la función. Podrán hacerlo de martes a domingos de 17 a 20 en Alsina 425.

La directora aseguró que está muy contenta con el equipo, el proceso y el elenco y que desde que llegó a Bahía Blanca se sintió bien recibida.

"El intercambio con las y los artistas bahienses fue super enriquecedor. Bahía Blanca tiene artistas recontra entrenados, curiosos, muy inteligentes, inquietos y que saben hacer un montón de cosas. Hay gente que canta, toca instrumentos o viene de la disciplina circense", dijo.

"Son personas que se dedican a muchas ramas del teatro, hay vestuaristas, escenógrafas, iluminadoras.y son buenas en todas. Es algo muy valioso que tiene esta ciudad", destacó.

Comentó que eligió la obra teniendo en cuenta los requerimientos de la convocatoria de que tuviera un perfil popular y que pudiera adapatarse a distintas circunstancias. Un material apto para todo público que pudiera adaptarse también a espacios no convencionales

"Los cómicos del camino es divertida y con mucha sensibilidad. Me gustó porque se podía contar de muchas maneras y todas invitaban al juego. Tengo confianza con la autora, Adriana Tursi y cuando le comenté, ella me propuso este material y hasta redujo el número de personajes para darle la orientación que buscábamos", dijo.

"Las audiciones fueron muy buenas. Fueron tres días de varias horas pero no fue un suplicio, no me aburrí para nada y eso fue porque había artistas muy preparados", dijo.

Rescató la posibilidad que brinda la comedia de tener audiciones abiertas y de que se pueda presentar cualquier persona que tenga ganas y considere que da con el perfil de lo que se pide.

"Es un espacio para defender, conservar y estimular. Este intercambio solo puede traer cosas buenas", evaluó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Se trata de una obra que estrenó hace 10 años pero sigue muy vigente en las problemáticas que aborda.

"Trata de un elenco que sale de gira, hasta que el guardia que los está trasladando los obliga a hacer una función en el medio de la nada. Y como está armado, el elenco tiene que aceptar. En un momento, realidad y la ficción empiezan a mezclarse", dijo.

"Hay situaciones cómicas, violentas, tiernas, pasa de todo. Tiene muchos ingredientes que la acercan a la gente. El público empatiza porque los personajes están muy cerca nuestro", expresó.

Los Cómicos...está atravesada por una peste, la fiebre amarilla, y sus personajes están atravesados por ella, en el medio de la nada y tratando de sostener lo único que saben hacer y los hace felices.

"Es muy similar a la situación que nos tocó vivir estos últimos años y seguimos viviendo", dijo la directora.

"Estoy ansiosa por llegar al encuentro con el púbico para ver lo que va a suceder y sorprenderme, porque siempre el público tiene su propia mirada y conexión con el material. Nosotros nos encontramos en la mirada del público",dijo.

Mencionó que es un elenco de siete personas, con un equipo liderado por mujeres en la iluminación, guión, asistente de dirección, actrices y escenógrafas, pero también los varones hicieron sus aportes fundamentales y de gran valor artístico.

Elenco (por orden de aparición):

Guardia: Marcelo Koth

Mula: Ramiro Anderete

Rita: Micaela Forestier Schenkel

Director: Paola Giménez

Magdalena: Fernando Esparza

Gertrudis: Josefina Recio

Aurora: Jimena González

Música original y dirección musical: Marcos Marchegiani

Coreografía: Mailén Madsen

Letra de canción: Tatiana Santana

Equipo de diseño y realización escenográfica: Paola Giménez – Sofía Menchini – Lucas Sánchez

Diseño y realización de vestuario: Ariel Nesterczuk

Diseño de iluminación: Soledad Ianni

Herrería: Luis Oses

Maquillaje: Claudia Pappalardo

Fotografía: Jano Rueda

Diseño gráfico: Julieta Grenada y Ramiro Viveros

Video: Tatiana Bayani

Asistencia de dirección: Anabella Degásperi

Asistencia técnica: Mauro Oteiza

Agradecimientos: Gabriel Millán

SINOPSIS

Un grupo de actores y actrices sale por los caminos representando Misterios. Su carro se detiene, los bueyes se rebelan y el Guardia, que supuestamente los guiaba, los obliga bajo amenaza a hacer una función en medio de la nada, bajo un calor abrasador. Están perdidos, actuar es su única salvación.

“Los cómicos del camino” habla con humor y ternura sobre el destino de los seres humanos de todo tiempo, de cualquier lugar. Un destino que parece inalcanzable, lleno de obstáculos

y complicaciones. “Vamos, que ya encontraremos el camino” se dicen, se alientan, buscando una salida que, posiblemente, sea la única: la colectiva.