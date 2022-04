Marc Márquez recibió buenas noticias y viaja a Austin para preparar la vuelta

Tras perderse el Gran Premio de Argentina, disputado el pasado domingo en el circuito de Termas de Río Hondo, el español Marc Márquez recibió el visto buenos de los médicos y felizmente volverá a competir en el Mundial de Moto GP.

El seis veces campeón del mundo, quien se perdiera dos de las tres competencias disputadas hasta el momento, volverá a subirse la Honda del equipo oficial este fin de semana, en el Gran Premio de Las Américas, a disputarse en Austin (Texas).

Márquez debió someterse a diversos estudios médicos como consecuencia del tremendo accidente sufrido el domingo previo al Gran Premio de Indonesia, que le ocasionó un cuadro de diplopía en las horas posteriores.

Luego de un arduo tratamiento médico, ayer finalmente Marc pudo volver a subirse a una moto antes de viajar a Austin, en este caso una moto de calle, para probar su estado físico y definir si estaba en condiciones de volver a acelerar.

Confirmado el alta médico, el equipo Honda Repsol confirmó la vuelta del español a las pistas, en el circuito que lo vio ganar en seis oportunidades.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7