Daniel Vega : “Nuestro sistema de educación es gratuito, pero aún no es del todo inclusivo”

Daniel Vega, licenciado en Física y actual rector de la Universidad Nacional del Sur, más allá de sus varias capacidades como científico ofrece un claro perfil de liderazgo en gestión.

Hijo de una familia de clase media de Coronel Suárez, perdió a su papá cuando finalizaba su etapa de secundaria, por lo que pudo estudiar gracias a una Universidad pública y contenedora.

Al cabo, un claro ejemplo de lo que defiende a ultranza, ahora desde su rol de encabezar el destino de la casa de altos estudios de Bahía y la región.





1. “Provengo de una familia de clase media, con sus necesidades, pero siempre saliendo adelante, acompañándonos unos a otros. Con un gran compromiso de contención”.

2. “¿Por qué Física? Desde muy chico ya era muy inquieto, de esos pibes que hacen lío a la hora de la siesta (risas). Un día casi electrocuté a mi papá con una radio, también casi…, bahh, casi no, ¡quemé a mi tío! Había que explorar. Mucho Lúpin, aquella revista de historietas encantadora”.

3. “Ya de adolescente hice una visita con compañeros a Bahía, y gracias al acompañamiento que históricamente desarrollaba la Universidad con jóvenes como en mi caso y otros que sufrían algún problema socioeconómico, con situaciones muy complejas, es que me pude insertar en la carrera. Varios de esos muchachos hoy con hijos recibidos también en la Universidad pública. Una política de inclusión de las mejores que ha tenido el país”.

4. “Mi papá con mi tío tenían un taller chapista y me armaron un Fiat 128 para regalármelo el día en que me recibí. En aquel momento ni por asomo pensaba en llegar a convertirme en rector de la UNS. Me sentía un futuro científico más que un gestor dentro del ámbito universitario. Tuve la suerte de encontrarme con grandes personas y líderes que contribuyeron a mi formación personal y luego profesional. Sí, claro, Enrique Vallés fue uno de ellos. Fue mi director de tesis. Me sufrió durante unos cuantos años (risas)”.

5. “Hemos logrado consolidar un hermoso equipo de trabajo, tanto en el departamento de Física como en el Instituto de Física del Sur, al igual que en el área de investigación que llevamos a cabo. Toda gente muy valiosa”.

6. “Hoy siento que tengo muchísimo para aprender de nuestros jóvenes. La dinámica que se ha dado en los últimos veinte años ha sido increíblemente vertiginosa, con cambios revolucionarios en las ciencias y tecnologías como en las comunicaciones. Y ellos, que han crecido con toda esta dinámica, tienen una capacidad de aprendizaje mucho más adaptada que la nuestra”.

7. “Estamos muy orgullosos, en general, de cómo se le otorgó continuidad al funcionamiento de la UNS, a tal punto que se posicionó como una de las que mejor se manejó en tiempos de pandemia. Hemos seguido entregando títulos, incluso a una mayor velocidad de antes de esta crisis sanitaria. Dentro del marco de restricciones, siguió funcionando todo gracias a la labor del personal docente y no docente y obviamente de la adaptación de los estudiantes”.

8. “Nos pone muy orgullosos el nivel de apertura que tuvimos hacia la comunidad desde el mismo inicio de la pandemia, donde la incertidumbre era total y había mucho miedo. A los pocos días de iniciada apelamos a pedir voluntarios para diferentes iniciativas. ¡En breve ya contábamos con alrededor de tres mil! Hubo rápidos reflejos, con gente que fabricó alcohol, barbijos, desarrollamos un respirador que fue probado en Buenos Aires con buenos resultados, además de un software que nos permitió contar con un relevamiento on line de las camas de Unidades de Terapias Intensivas y de la atención de complejidades de emergencias. También tuvimos voluntarios llevando alimentos y medicamentos a los abuelos en estado de vulnerabilidad”.

9. “Vimos, además, que la Universidad permitió trabajar en un estado ajeno a la conflictividad política. Eso también fue interesante como experiencia”.

10. “Nuestro sistema de educación es, en principio, gratuito, pero aún no es del todo inclusivo, porque muchísimos chicos siguen afuera del sistema. No pueden acceder. En nuestro caso tratamos de acompañar a los jóvenes más vulnerables con distintas herramientas. Reforzamos el área de apoyo psicológico, tenemos paquetes de becas específicas tanto de transporte como de manutención. Y un sistema de residencias estudiantiles que es de los mejores del país, pero claramente no alcanza. Hay que darles una mayor contención”.

11. “Lamentablemente la brecha que se ha generado entre la secundaria y la Universidad se ha acrecentado, sobre todo en el marco de la pandemia. Vamos a tener que desarrollar un gran esfuerzo para darles aún más contención a esos jóvenes en estado de vulnerabilidad”.

12. “Walter Cravero, entre otros compañeros, y el acompañamiento de la familia, mi mujer y mis dos hijos, han hecho mucho para que yo esté hoy al frente de la Universidad”.

13. “Todos en la comunidad universitaria sabemos lo que ocurrió, pero cuando uno empezó a conocer más a fondo cómo se dio la dinámica del asesinato (mediante la Triple A) de ‘ Watu’ (David Cilleruelo) me encuentro con que yo me senté en el despacho de la persona que había dado la orden de asesinarlo. Imposible no conmoverse y acompañar a este grupo de amigos que impulsaron el proyecto de otorgarle el título de Doctor Honoris Causa que recibió su hermana. Fue muy fuerte todo aquello”.

14. “Me llegó una carta muy emotiva de una mamá de dos estudiantes recibidos en la UNS. Fue después de una colación de grados que la recibí. Cuando la leí, ya en mi casa, la verdad es que se trataba de una carta hermosa, muy emocionante. Con un reconocimiento hacia la institución. En una parte del escrito ella me decía que nos había entregado a sus dos niños y le devolvimos dos hombres. Un muy lindo regalo”.

15. “No pierdo nunca la sonrisa. Trato de encarar la vida con optimismo y compromiso”.

16. “La mayoría de las carrera que tenemos permiten un acompañamiento y contención del estudiante en general. Claramente los estudiantes no son un número”.

17. “Me preocupa la situación socioeconómica, claro. Estamos en problemas. Y por otro lado es importante concientizar sobre la crisis ambiental que está sufriendo el planeta, en un plano a esta altura alarmante. Lo peor es que no se está haciendo lo suficiente para modificar esta realidad”.

18. “Ternemos varias iniciativas a futuro. Una de ellas pasa por ver cómo nos posicionamos con el uso de nuevas tecnologías. Se trata de un desafío enorme que tenemos por delante. También trabajamos en el desarrollo de un laboratorio para la producción pública de medicamentos, que considero un aporte muy importante para toda la sociedad”.

