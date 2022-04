El drama criminal "Tokyo Vice" llega a HBO Max el próximo 7 de abril

La serie Tokyo Vice, drama criminal protagonizado por el joven Ansel Elgort en el papel de un periodista estadounidense que se instala en Japón a fines de los 90 y comienza a sumergirse en el peligroso mundo de la mafia yakuza, estrenará los primeros tres de sus ocho episodios en la plataforma de streaming HBO Max el próximo jueves 7 de abril.

Sus episodios, que serán lanzados semanalmente de manera doble —salvo el último, que llegará el 28 de abril—, están basados libremente en el relato de no ficción del periodista Jake Adelstein, que plasmó su propia experiencia viviendo en la mencionada ciudad y siguiendo de cerca el ritmo de la Policía Metropolitana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con dirección del reconocido cineasta Michael Mann ("El último de los mohicanos") a cargo del episodio piloto y un guion escrito por el ganador del premio Tony al teatro J.T. Rogers ("Oslo"), Tokyo Vice presenta a Elgort en el papel principal de un reportero que se muda a la capital japonesa para trabajar en un importante periódico local.

Protegido y acompañado por un detective veterano (encarnado por Ken Watanabe), el protagonista comenzará a explorar el peligroso mundo de la mafia conocida como yakuza, conociendo de primera mano la corrupción y los engaños del crimen organizado.

Rinko Kikuchi ("Westworld"), Rachel Keller ("Legion"), Ella Rumpf ("Succession"), Hideaki Ito ("The Doorman"), Sho Kasamatsu ("Love You as the World Ends") y Tomohisa Yamashita ("Dragon Zakura"), entre más, completan el elenco de la serie. (Télam)