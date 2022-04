"Luz está mejorando minuto a minuto", dijo el hermano de la bahiense accidentada en México

Walter Arias, hermano de la bahiense accidentada en México, dijo esta mañana que "Luz está mejorando minuto a minuto, es increíble la fuerza de esta chica", contó que hoy tiene prevista la última intervención quirúrgicamente, en el brazo, y señaló que "lo peor ya pasó".

"Tiene una fuerza y una entereza... ya sabe cómo está, sabe todo lo que le pasó y lo tomó de la mejor manera. Ayer tuvo una charla con psicólogos del hospital y está muy bien. Obviamente se va a seguir tratando porque esto recién arranca", resumió.

Luz y Darian Stacco, quien ya se encuentra en nuestro país, fueron atropellados el último 26 de marzo por un móvil policial de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel, una isla mexicana, cuando circulaban en una moto.

En diálogo con Panorama, por LU2, Walter contó que "al margen de su piernita y el brazo, no hay nada más grave, no tiene lesiones internas".

En ese sentido, relató que "ya estamos haciendo los trámites para volver a la Argentina, si Dios quiere el 10 ya estaríamos en Buenos Aires".

"Al parecer no va a ser necesario un avión sanitario. A un vuelo comercial, con algunas comodidades, podría subirse. Falta una semana más de evolución", detalló.

Arias contó también por qué no viajó junto a Darian en el avión sanitario que llegó el sábado por la madrugada a Capital Federal.

"Primero, el estado de salud no lo permitía; la amputación de la pierna había sido unos días atrás y no estaba en condiciones de subirse a un avión. Pero el avión sanitario era para una persona, muchos no lo saben. Y se había decidido por Darian porque era el que estaba más delicado, necesitaba llegar a la Argentina ya. Luz podía aguantar acá", sostuvo.

Desde Cozumel, Walter dijo que Luz no recuerda casi nada del accidente y que permaneció dos días dormida.

"Luz no recuerda el accidente, solo que la camioneta se le vino encima. Algo habló de eso ayer con los psicólogos y les dijo eso, que no recuerda. Se despertó en el hospital", declaró.

"Ella es consciente del estado de salud de Darian —continuó—. Por eso te digo, la mejora que tuvo en las últimas 24 horas es increíble. Nosotros estábamos preocupados porque estuvo dos días dormida, algo entendible después de semejante operación, pero los médicos nos decían que en 24 horas iba a estar lúcida, y no estaba".

"La familia está divida en dos. Los que estamos acá, al verla bien y estar uno con ella, te tranquiliza un poco. Es la realidad. Los primeros días fueron desesperantes, pero hoy ya está un poquito mejor. Y la familia en Argentina está ansiosa, desesperada... ayer hicimos una videollamada desde el hospital y se comunicaron con Luz, eso llevó un poco de tranquilidad", agregó.

Por último, Walter expresó que "se nos acercó mucha gente, pero hoy estamos concentrados en lo médico, no en lo legal" y que "ya en Argentina, más cómodos, se evaluará y se verá qué responsabilidad tuvieron las autoridades" en el accidente.