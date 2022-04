¿Cuál es la franquicia de la NBA que contrató a Luca Vildoza?

El marplatense Luca Vildoza (1m91 y 26 años) tendrá una nueva oportunidad de jugar en la NBA. En realidad, la primera...

Será de la mano de Milwaukee Bucks, equipo que marcha nada menos que en el 3º lugar de la Conferencia Este de la liga estadounidense.

Según la fuente que dio la primicia el acuerdo será hasta la temporada 2022-23 y prevé que Vildoza esté disponible en los playoffs de la temporada en curso.

Vildoza estuvo en enero pasado en su ciudad natal, donde entrenó con Quilmes, su club de origen y desde donde años antes se había proyectado a la Liga Nacional.

En agosto de 2016 fue adquirido por Baskonia de España para jugar en la ACB, la liga principal de ese país.

En julio de 2020 se consagró definitivamente al ser el jugador más valioso en el título de Baskonia, al que le dio el campeonato con el doble ganador.

En mayo del año pasado Vildoza (26 años y 1m91) firmó un contrato por cuatro temporadas con New York Knicks. Pero una lesión en el pie derecho lo obligó a operarse y frustrar su intento de iniciar la temporada 2021-22.

Por eso regresó a nuestro país a comienzos de año. Estuvo entrenando con Quilmes para recuperar contacto con la pelota.

Una buena noticia en medio de la desilusión sobre el presente de Facundo Campazzo, quien no es tenido en cuenta en Denver Nuggets.

Milwaukee viene de perder sus últimos dos juegos.

Vildoza tendrá como compañero a una de las estrellas de la liga estadounidense, el alero Giannis Antetokounpo.

Este lunes el periodista Adrian Wojnaroski anunció el acuerdo entre Milwaukee y el argentino:

ESPN Sources: Free agent guard Luca Vildoza -- MVP of the 2020 Spanish ACB League finals --- is expected to finalize a deal with the Milwaukee Bucks that’ll take him through the 2022-2023 season: https://t.co/FjuI6Zr1UU