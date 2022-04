Meringer: "La UNS me devolvió el sentido de pertenencia tras la guerra"

La Universidad Nacional del Sur realizó un reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria que participaron en el conflicto bélico, al cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas.

"Las personas que me encontré en la universidad me dieron pertenencia, y la universidad me dio un lugar donde estuve contenido. La gran mayoría no sabía que yo había ido a Malvinas. Marcelo Soteras fue ayudante mío en una materia y ninguno de los dos sabía que el otro era excombatiente. Pero nosotros hoy tenemos una tarea más importante y nos llena de orgullo que la universidad se sume a la causa por no olvidar Malvinas", señaló Alejandro Meringer, Ingeniero Civil graduado en 1992 que fue parte del Batallón de Comunicaciones del Comando 181.

Además de Meringer, recibieron un diploma y una medalla Carlos Almirón, Docente de las EMUNS y participante como corresponsal de guerra del Ejército Argentino; los licenciados en Bioquímica Roberto Coccia -graduado en 1973 y asentado en el Apostadero Naval Malvinas-; Guillermo Pandolfi, quien se recibió en 1974 y estuvo en el Batallon de Infanteria de Marina Nº 5; y Néstor Vitale, egresado en 1973 y destacado en el portaaviones ARA 25 de Mayo. También fue reconocido Gustavo Santillán, Técnico en Asuntos Municipales y docente, que formó parte de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración.

"Hoy imponemos el nombre Malvinas Argentinas a esta sala recién inaugurada y que se está convirtiendo en un lugar relevante en el campus, que permitirá recordar de manera permanente la causa y fortalecer el compromiso de nuestra comunidad con la cuestión Malvinas", mencionó doctor Daniel Vega, rector de la casa de Altos Estudios.

"Homenajeamos a veteranos de la comunidad universitaria y en su nombre a quienes no nos han podido acompañar, y a todos los que formaron parte de esta gesta. Sostenemos además nuestro compromiso como Universidad Pública de formar a nuestros y nuestras estudiantes en la convicción de que el diálogo y la negociación son las vías para la resolución pacífica de las disputas, sin renunciar a los justos reclamos en todos los ámbitos internacionales vinculados con la soberanía nacional en dicha región", amplió Vega.

El Consejo Superior Universitario resolvió dotar de dicho nombre a la sala en su resolución 113/2022, que señala, entre otros considerandos que "resulta de importancia la realización de acciones por parte de la universidad tendientes a la difusión y concientización sobre los derechos soberanos argentinos en las Islas Malvinas", y que "una acción acorde con tal objetivo, y no excluyente de otras que se puedan efectuar, es asignarle un nombre alusivo a la sala de lectura del Campus Palihue, para que en forma permanente recuerde a la comunidad universitaria el reclamo argentino de soberanía sobre las islas".

Algunos graduados no pudieron participar por problemas de salud y otros por imposibilidad de trasladarse por vivir en otras localidades y os docentes, ya fallecidos, estuvieron a bordo del Crucero General Belgrano.

El listado se realizó en base a los datos de los legajos de esta Casa y el listado de veteranos, en un trabajo conjunto del Archivo de la Memoria, el Centro de ex combatientes y con la colaboración de Mariano Coccia, no docente de la UNS en la Dirección General de Telecomunicaciones y abocado al estudio informal de la contienda.

Quienes no participaron fueron el licenciado en Ciencias de la Computación Oscar Altamirano, el Ingeniero Electrónico Ricardo Figueroa; el Ingeniero Agrónomo Diego Friedrich; el Ingeniero Electricista Cecilio Avidano y el licenciado en Economía Luis Anselmi. A ellos se suman el licenciado en Bioquímica Carlos Espinosa, el licenciado en Historia Guillermo Oyarzábal y el arquitecto y docente jubilado del Departamento de Ingeniería Marcelo Soteras. Quienes han fallecido ya son los ex docentes Armando Mercado, Jorge Burlando y Alberto Montiquin.

A su vez, el 2 de abril comenzó la difusión de los microrrelatos realizados por el Archivo de la Memoria y la Dirección de Medios Audiovisuales, con testimonios de habitantes de Bahía Blanca y Punta Alta.

Son cortos de tres minutos que se replicarán en las redes sociales durante abril, con los recuerdos de la sociedad civil. Se denomina “Malvinas; la guerra en casa”.

En tanto, el juevesvenidero se inaugurará en Rondeau 29 la Muestra fotográfica "Malvinas y Derechos Humanos", organizada por la Subsecretaría de DDHH.