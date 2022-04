Hockey: los seleccionados de Bahía van a Mar del Plata en busca de rodaje

Los preseleccionados mayores de la Asocación Bahiense de Hockey viajarán hoy hacía Mar del Plata para realizar mañana una serie de amistosos ante su par Asociación Amateur Marplatense de Hockey.

Tanto las Damas como los Caballeros jugarán dos partidos, el primer turno de los varones será a las 10 y luego a las 14; las mujeres lo harán a las 12 y a las 16.

Esta será la segunda concentración de los combinados de la ABH, que se preparan para el Campeonato Argentino.

Las mujeres tendrán en el plantel a las cinco jugadoras convocadas que se desempeñan en el Hockey Metropolitano: Candela Esandi (River), Yazmín Pallottini (San Fernando), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agostina Dotto (San Lorenzo) y Martina Agudiak (Banco Provincia).

Quienes no estarán son Valentina Costa Biondi, afectada al Seleccionado Argentino que partirá el 8 de mayo a Euoropa para disputar la FIH Pro Leaguy y luego el Mundial y Barbara Dichiara, quien sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y se encuentra realizando la primera etapa de la recuperación.

"La idea es un poco darle continuidad a lo que hicimos el año pasado. Este será nuestro segundo encuentro y es buenísimo poder poner el equipo a prueba, porque ya nos queda poco tiempo para el torneo", señaló el entrenador de las Damas, Javier Soquiransky.

El Mayor de Damas disputarán el Campeonato Argentino "A" del 26 al 29 de mayo en Santa Fe.

Los varones, en tanto, disputarán el Campeonato Argentino de Ascenso del 9 al 12 de junio en Tucumán.

También las mas chicas

Los preseleccionados de categorías formativas también aprovecharán el fin de semana sin acción del torneo local para realizar encuentro amistosos.

El Sub 14 "A" y "B", Sub 16 "B" y Sub 19 lo hará ante su par de Sudoeste, mientras que el Sub 16 "A" se medirá ante El Nacional.

Estos encuentros se realizarán hoy en la cancha de Sociedad Sportiva.

Formativas

Hoy se llevará a cabo el primer encuentro de categorías formativas del año, que se llevará a cabo en las instalaciones de Puerto Belgrano.

El mismo estará destinado a las categorías pre-décima, décima, novena y octava.