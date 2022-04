Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Barracas con la clasificación como objetivo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Boca Juniors recibirá hoy a Barracas Central con la premisa de saldar un par de asignaturas pendientes: mejorar su funcionamiento y ganar por primera vez en La Bombonera en la Copa de la Liga, y la misión primordial de asegurar su clasificación a los cuartos de final.



El encuentro, válido por la fecha 13 de la Zona B del torneo doméstico, se jugará a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.



El equipo "Xeneize" es protagonista en los tres frentes en los que compite, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aunque ciertos vaivenes en los resultados complicaron algunos planes del entrenador Sebastián Battaglia.





En ese sentido, Battaglia pondrá lo mejor disponible para recibir a Barracas Central, incluido el recuperado capitán Carlos Izquierdoz, debido a que necesita asegurar su pase de ronda y además buscará ganar en La Boca, ya que el único triunfo en condición de local lo logró cuando recibió a Central en Liniers, en la cancha de Vélez, por 2 a 1.



Battaglia incluirá a los titulares para definir una zona en la que ya clasificó Estudiantes de La Plata, líder con 25 puntos, luego se ubican Boca (21), Tigre y Aldosivi, ambos con 20 unidades, y más atrás Colón junto a Barracas Central con 16, más Huracán con 15.



Una victoria dejará a Boca clasificado y con el panorama despejado para el miércoles próximo en una parada clave, la que asumirá en La Paz ante Always Ready por la cuarta fecha del Grupo E, que se complicó con la derrota sufrida en la semana en Brasil ante Corinthians por 2-0.



El grupo "copero" quedó liderado por Corinthians con 6 puntos, luego se ubican Deportivo Cali y Always Ready con 4 y cierra Boca con 3, satisfecho por el empate de anoche entre bolivianos y colombianos en la altura de La Paz, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar.



Por esa razón Battaglia incluirá lo mejor disponible ante Barracas Central, con Izquierdoz como líder de la defensa luego de haber dejado atrás una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo sufrida el 13 de marzo que requirió intervención quirúrgica.



Además, estará en la delantera Darío "Pipa" Benedetto junto al colombiano Sebastián Villa, ambos suspendidos en la Libertadores, y en el mediocampo será titular un jugador muy reclamado por los hinchas: Alan Varela.



El ingreso de Varela, un "5" natural, permitirá adelantarse en la cancha a Guillermo "Pol" Fernández y sobre todo al paraguayo Oscar Romero, quien jugó los últimos partidos como lanzador parado al lado del volante central.



En el arco continuará Javier García, figura en los recientes partidos ante Godoy Cruz (1-1) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-1), pese a que el titular Agustín Rossi está recuperado de un desgarro, pero será preservado para el partido del miércoles en Bolivia.



Por el lado de Barracas Central, si bien matemáticamente tiene chances, sabe que no depende de sí mismo y lamenta el empate de la fecha anterior ante Vélez (1-1) en un partido que tenía casi resuelto.



El entrenador del equipo, Alfredo Jesús Berti, repetirá la formación que jugó con Vélez pese a que durante la semana probó variantes en ataque con la inclusión de Facundo Castro por Junior Arias, y también con Fernando Valenzuela en lugar de Neri Bandiera.



El equipo dirigido por Alfredo Jesús Berti intentará aprovechar el desgaste físico de Boca, que con el de mañana habrá jugado seis partidos en los últimos 18 días, desde el 12 de abril ante Always Ready, luego pasaron Lanús, Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero, Corinthians y Barracas Central.



El historial entre ambos es de cuatro partidos y todos los ganó Boca, aunque no se enfrentan desde hace 92 años, desde el 23 de noviembre de 1930.



Boca le ganó por primera vez en el Campeonato de 1927 por 4-0, luego en el de 1928 por 6-0, más tarde en 1929 por 5-1 y el mencionado de 1930 por 2-0, en la cancha de Huracán.



- Probables Formaciones



-Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

-Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Brian Calderara; Facundo Mater y Dylan Glaby; Pablo Mouche, Iván Tapia y Neri Bandiera; Junior Arias. DT: Alfredo Jesús Berti.



-Arbitro: Fernando Espinoza.

-Cancha: Boca Juniors.

-Hora de inicio: 19.

-TV: TNT Sports.