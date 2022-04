A dos años de la desaparición de Facundo Astudillo: dónde está parada la causa

Un 30 de abril, pero de 2020, Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez cuando se dirigía a la casa de su novia en Bahía Blanca. Por ese entonces regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus y las sospechas de su desaparición tuvieron un blanco principal: la policía.

El joven de 22 años fue buscado intensamente por toda su familia, amigos, allegados y personas que se comprometieron con la causa. Cinco meses después de su desaparición y de que su cara aparezca por todo el país fue encontrado muerto en un cangrejal en la localidad de General Cerri.

Todas las hipótesis daban por culpable a las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la causa nunca avanzó lo suficiente para confirmarlo. El relato de quienes lo vieron indicaron que a mitad de camino Facundo se subió a la camioneta de una mujer, que lo dejó en la entrada de Mayor Buratovich.

Luego de ese hecho y alrededor de las 10 de la mañana un grupo de policías lo interceptó, lo subieron a un patrullero y lo trasladaron hacia la comisaría de Teniente Origone. Desde ese momento no se supo que realmente sucedió con el joven.

En febrero del año pasado se llevó a cabo un allanamiento en el destacamento de la localidad donde fue visto por última vez. En ese lugar, en agosto, habían encontrado un amuleto que aparentemente le pertenecía a Facundo.

Pese a este hallazgo la causa nunca avanzó para determinar la culpabilidad de la policía bonaerense.

"Sé que a mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero no quiero que a ningún papá le priven de volver a ver a su hijo. Lo nuestro no es venganza, quiero que paguen los asesinos y que esto no vuelva a pasar", expresó Cristina, mamá de Facundo, que desde el minuto cero se puso al hombro la lucha para encontrar a su hijo y pedir justicia.

Al pasar los meses la causa sigue en la misma foja de investigación y por ello los abogados de Cristina y la Comisión Provincial por la Memoria renuevan el pedido para que se investigue si el joven fue víctima de una desaparición forzada en manos de la Policía.

Ante esta solicitada hubo una reunión en Bahía Blanca entre la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, a cargo ahora de la instrucción, el fiscal general de Bahía Blanca Horacio Azzolin, la Procuraduría de Violencia institucional y la querella familiar en donde se dispusieron nuevas medidas de prueba como ampliación de declaraciones y nuevos informes técnicos sobre los celulares y gps.

En homenaje a dos años de su desaparición se realizó un mural en las calles 28 y 101 de la localidad bonaerense de Pedro Luro, donde residía Facundo. Allí se exhibió una obra realizada por el colectivo "Grupo de Mil Flores”. (NA)