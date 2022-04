Ritondo va por la Gobernación: "Tengo la decisión de representar a Juntos por el Cambio"

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO como parte del interbloque Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, recorrió hoy Bahía Blanca y aseguró que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante las próximas elecciones.

"La decisión está tomada que vamos a trabajar por eso. Hoy, junto a (los legisladores) Hernán Lombardi y Alex Campbell, seguimos haciendo algo que no perdimos nunca, que es recorrer nuestra provincia, hablar con los vecinos, con la gente, con los empresarios, con los emprendedores y con el campo. Estuvimos en Chascomús con todos los sectores productivos de la Cuenca del Salado, con la gente de la Rural y también estuvimos en el 'Tractorazo', porque creemos que es una provincia productiva, que no es inviable, con potencia. Tengo la decisión de representar a Juntos por el Cambio y ser la mejor opción por la experiencia que tuve y porque creemos que los bonaerenses pueden vivir mejor".

Al mismo tiempo Ritondo sostuvo que "si hay una interna, habrá PASO, aunque lo que nos preocupa es construir junto a nuestros vecinos entendiendo cuáles son los problemas que tenemos que resolver rápido. No puede quedar la Provincia abandonada como está hoy, donde no hay obras públicas, donde se dejaron luchas que habíamos hecho durante cuatro años como la de la falta de trabajo, la lucha contra las mafias o contra el narcotráfico, como lo hicimos en Bahía Blanca. Lo bueno es no tener que hablar mucho y demostrar lo que se hizo".

Sobre la reunión con Héctor Gay (ver más abajo), sostuvo que "siempre son importantes todos los apoyos, pero básicamente con quienes queremos hablar es con la gente, que es el principal apoyo que podemos tener".

Al respecto de la posibilidad de que Emiliano Álvarez Porte sea el candidato de Ritondo a la intendencia en nuestra ciudad, aseguró que "Emiliano es uno de los dirigentes más importantes que conozco, dio peleas interminables en Bahía Blanca y me dio su apoyo en esos cuatro años. Después, dependerá de él qué pelea quiere dar y yo lo voy a acompañar con su decisión".

Por último, se refirió a la gestión de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la Provincia y expresó que "tiene un problema ideológico como todo su gobierno".

"Cuando empezó la pandemia nos aislaron a todos nosotros y aquellos que estaban presos los liberaron, no hay lucha contra el narcotráfico y lo vemos con lo que pasó en Morón. Fue un papelón decirle a los chicos cómo drogarse. El Estado tiene la obligación de prevenir por un lado y el área de Seguridad de sacar la oferta. Nuestra opción es muy clara, queremos que los vecinos vivan libres y los chorros estén presos. Hoy la Provincia no tiene esa política".

El intendente recibió a Ritondo



Gay, Ritondo y Moirano.

El intendente Héctor Gay mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con el diputado nacional Cristian Ritondo para dialogar sobre el abordaje de distintas problemáticas del ámbito local, regional y nacional.

En el encuentro, del que también participó la senadora Nidia Moirano, se hizo un análisis de la actualidad que atraviesa la seguridad pública en Bahía Blanca y la región y la situación particular de los productores rurales.

Además, entre otros temas, se habló con el legislador sobre la posible incorporación de la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires (Ritondo es uno de los que presentó la ley de Ficha Limpia y Boleta Única de Papel) y las recientes designaciones de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura.

También estuvieron presentes los legisladore Lombardi y Campbell.