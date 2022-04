El Chanchi Estévez abandonó "El Hotel de los Famosos" luego de una fuerte discusión

Las fricciones entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez escalaron durante el correr de los días en El Hotel de los Famosos y una pelea terminó con una fuerte escena en vivo, en la que el exfutbolista decidió armar sus valijas y abandonar el programa.

Todo comenzó cuando en medio de una cena con otros participantes, Chanchi y Sabrina comenzaron a discutir por temas relacionados al juego. “¡Estás todo el día hablando, sos una pesada! No se puede decir nada. ¿Quién te creés que sos? ¡Tenés un hambre!”, expresó Chanchi provocando el enojo del actriz.

Por su parte, Sabrina no se quedó callada y redobló la apuesta: “¡Dejá de nombrarme! Yo no te nombré en ningún momento. ¿Quién te creés que sos? ¿El capo?”.

Días antes, tuvieron pequeños roces y entredichos por cuestiones menores. En un backstage, Carballo se expresó sobre su expareja con una contundente frase: “El peor casamiento de mi vida, me arruinó la vida. Me arruinó la vida haberme casado con Maxi, lo digo”. Debido a esto, el Estévez le pidió una tregua. “¿Hacemos una cosa? No me hablés más y yo no te hablo más. ¿Podemos hacer eso?”, concluyeron.

A pesar de haber acordado no tener más diálogo, al momento de la cena todo cambió y volvieron a discutir, solo que esta vez el desenlace fue más dramático. “No quiero hablar más de Sabrina, no quiero que me hable más a mí ella, ¡no la soporto más!”, expresó con hartazgo.

Mientras la actriz pedía disculpas a todos y se retiraba para tomar aire por unos minutos, el participante apodado El Emperador armó las valijas. “Lo mejor para descomprimir es dar un paso al costado. A Sabrina le molesta todo”, reafirmó, detallando sobre los motivos de su decisión antes de dejar el micrófono sobre su cama y retirarse del hotel.

Lissa Vera ingresó a la habitación de huéspedes y descubrió que estaba a punto de abandonar la competencia. “Intenté frenarlo, calmarlo, pero simplemente agarró sus cosas y se fue”, explicó la ex Bandana.

“Me voy a mi casa, no aguanto más. Te quiero, pero me voy a mi casa”, sostuvo Estévez.

La situación no se resolvió en la emisión del miércoles y en los anticipos una pregunta del conductor "Chino" Leunis abrió más interrogantes que respuestas. "¿Te imaginás los momentos de la convivencia sin Chanchi?”, le consultó a Sabrina, y de manera sincera, la actriz respondió con lágrimas en los ojos: “Ya lo veremos”.