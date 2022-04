Iara Villalba se tuteó con la medalla: "Estoy tranquila y contenta porque bajé mi tiempo"

Por Mauro Giovannini / Especial para La Nueva.

Apenas cinco décimas separaron a la nadadora bahiense Iara Villalba de una medalla en la competencia final de los 100 metros pecho, en su primera participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

La representante del club Olimpo, segunda en la carrera eliminatoria de la mañana, quedó en el 4° puesto en la competencia decisiva, con un tiempo de 1m 15s 62; registro que significó nada menos que la mejor marca de su carrera.

"Estoy tranquila y contenta porque bajé mi tiempo y me sentí mucho mejor que hoy a la mañana. Quedé cuarta, pero esto da un empuje para encarar mañana con todo los 200 metros y tratar de hacer podio. Por lo menos me saqué un poco los nervios y me relajé", le contó Villalba a La Nueva.

"Soy consciente que hice una muy buena carrera, por el hecho de haber bajado la marca. Y me siento bien, solo eso necesito darme cuenta que hice un buen trabajo. No miro mucho para los costados, pero me di cuenta en los últimos metros que tenía chances. Lo di todo en los últimos metros", agregó.

Además, en la competencia final por relevos mixta 4x100, el equipo argentino culminó en el 4° puesto. En esta ocasión no fue de la partida el bahiense Martiniano Montero, quien sí fue de la partida por la mañana en la carrera eliminatoria.