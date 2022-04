Finalmente lo podemos confirmar, World Of Warcraft: Classic anuncia su expansión

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay una expansión de World Of Warcraft que lo llevó al lugar en el cual hoy se posiciona, fue Wrath Of The Lich King. La tercer expansión del aclamado MMORPG de Blizzard no solamente termina de asentar las bases de uno de los mejores juegos de las últimas décadas, sino que además nos presenta la continuación de una de las historias mas emblemáticas que habíamos podido ver en Warcraft III: The Frozen Throne.

Siendo la versión de WoW que más se ha pirateado a lo largo de la última década, solo nos queda esperar con los brazos abiertos a todas aquellas personas que se quieran sumar a nosotros en esta nueva aventura. Donde todo comenzó para varios de nosotros es a donde vamos a estar volviendo en algún momento de este 2022, muy posiblemente pasada el tercer cuarto del corriente.