Cuánto cobra un chofer de colectivo en AMBA y qué reclaman desde el interior

La conciliación obligatoria dictada ayer por el Ministerio de Trabajo de la Nación hizo que el paro de colectivos que se iba a desarrollar entre hoy y mañana en el interior del país fuese levantado y, por lo tanto, en Bahía Blanca el servicio se está prestando de manera normal.

No obstante, una vez transcurridos los 10 días que dura la conciliación, el problema puede resurgir si no surge una solución. ¿Cuál es el problema? Que los choferes del interior del país pretenden cobrar el mismo porcentual de aumento que sus colegas del AMBA, medida que no se puede efectivizar por la diferencia en los subsidios que perciben las empresas del interior comparando a las de Capital Federal y el Conurbano.

De acuerdo con la última paritaria, un conductor del AMBA comenzará a cobrar en mayo un total de 121 mil pesos de básico más una suma no remunerativa de 13 mil. Sin embargo en el interior ese aumento no se puede hacer efectivo porque los subsidios que envía el gobierno nacional no permiten otorgarlo. En Bahía, el salario básico de un chofer será de 100 mil pesos a cobrar los primeros días de mayo.

El anuncio del paro de las regionales del interior de la UTA es un reclamo para que las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) implementen el mismo aumento salarial acordado para el Area Metropolitana de Buenos Aires: un 50% hasta agosto con el compromiso de revisar ese mes la paritaria y el pago de sumas fijas de $ 13.000 correspondientes a enero, $ 13.000 a febrero y $ 21.000 en marzo. De esta forma, el sueldo básico se iría en agosto a $ 150.000.

El gremio le apunta los cañones a los gobiernos provinciales, a quienes señala como responsables de hacer cumplir la medida.

“Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”, dijo la entidad a través de un comunicado firmado por su titular, Roberto Fernández.

Más allá de que en ciudades como Bahía no hubo medida de fuerza, en otras localidades sí. Por ejemplo, en Rosario y Mar del Plata, aunque en algunos lugares se levantó sobre el mediodía.