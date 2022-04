Se fue a hacerle el DNI a sus hijos y le entraron a robar

Poco más de tres horas se ausentó una familia de su vivienda ubicada en el barrio Thompson y alcanzó para que delincuentes ingresaron y robaran diversos elementos del interior de la misma.

El hecho ocurrió esta mañana en calle Baeza al 3.100, cuando su propietaria luego de llegar de realizarle el DNI al menor e sus cuatro hijos, se encontró con la puerta de su casa violentada y el faltante de un equipo de música, una garrafa y diversas herramientas de su marido.

"Estamos hace dos años acá y ya nos robaron tres veces. Nos da ganas de vender todo e irnos", contó Marianela, la damnificada.

La mujer cerró diciendo que "no fue mucho el raro que no estuvimos, pero cuando llegué me encontré con esa imagen tan difícil de digerir. Lo que más bronca nos da es que se llevaron las herramientas con las que mi marido trabaja y la segunda garrafa consecutiva".