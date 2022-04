Médanos espera tener su terminal de colectivos a mediados de 2023

Después del concurso que se llevó a cabo a nivel nacional para la construcción de la esperada terminal de colectivos en Pedro Luro y el todavía esperado comienzo de las obras, desde el municipio de Villarino se están desarrollando gestiones ante la Nación para levantar una estación de colectivos en la cabecera distrital, Médanos.

Por el momento, la iniciativa todavía no pasa de ser un anteproyecto que se encuentra en el ministerio de Transporte, pero desde la comuna son más que positivos respecto de su viabilidad. No sería una obra similar a la que se ejecutará en el sur del partido, ya que sería de dimensiones más pequeñas, pero sí llegaría para dar solución a una problemática de años: los colectivos no ingresan a la localidad, sino que se detienen -a veces- sobre la ruta 22 para subir o bajar pasajeros, con los problemas y peligros que eso significa.

El proyecto se enmarca en el programa de Desarrollo de Terminales Pequeñas y Medianas que lleva adelante la Nación, y para su construcción se estima una inversión cercana a los 60 millones de pesos. Se ubicaría en un terreno ubicado sobre el ingreso sur a Médanos, en cercanías a la rotonda de acceso y las vías del ferrocarril, en un lote donde también se tiene previsto construir 16 viviendas a través de la Provincia, además de una plaza.

Por supuesto, el lugar no serviría solo para el ascenso y descenso de pasajeros de micros de media y larga distancia; de hecho, se piensa utilizarlo también como parada de combis y taxis, además de carga y descarga de encomiendas. Asimismo, las empresas que operen en Médanos -como El Villarino, junto con otras que hacen el recorrido Bahía Blanca-Neuquén- también poseerán locales en la edificación.

“Esto permitirá que la gente pueda subir y bajar del colectivo en un lugar seguro, porque hasta ahora debe hacerlo en plena ruta. Será una alternativa atractiva para que muchos no necesiten irse hasta Bahía Blanca para tomar un micro de línea”, reconoció a “La Nueva.” el secretario de Obras Públicas de Villarino, Sebastián Serra.

El funcionario manifestó que el anteproyecto se encuentra actualmente en la etapa de definición técnica, que es el paso previo a la firma del convenio.

“Está en manos del área técnica del ministerio de Transporte, para hacer un ajuste de planos y sumar nueva información. Entiendo que en un par de semanas esto estaría listo, en no más de un mes se firmaría el acuerdo y después llegaría el momento de la licitación”, explicó.

Una vez en obra, para lo cual no deberían pasar más de 90 días, se estima que los trabajos no tardarían más de 12 meses.

Serra aclaró que esta construcción será más pequeña que la que se proyecta en Pedro Luro, ya que “la dinámica de Médanos es distinta”.



Sebastián Serra, secretario de Obras Públicas de Villarino.



“Al estar Luro entre dos ciudades como Viedma y Bahía Blanca, se entendió que era necesario una construcción más importante. Sin embargo, al encontrarse Médanos más cercano a Bahía, la necesidad de una terminal se circunscribe más al movimiento local y al despacho o llegada de encomiendas”, sostuvo.

Por ello, y aunque aclaró que el proyecto contempla una posible expansión a futuro, por el momento “con tres dársenas estaremos bien”.

El secretario de Obras Públicas villarinense recordó que el lugar elegido es un lote grande, perteneciente al municipio.

“Allí también se construirán 16 viviendas y una plaza. Todo esto terminará redundando en un cambio de la dinámica de todo ese sector, haciéndolo estéticamente agradable. Para ello, ya estamos trabajando con arquitectos, porque queremos que tanto la terminal como las casas y el espacio verde estén integrados”, sostuvo.

Por último, señaló que la propuesta la llevó a cabo hace poco más de un mes el intendente Carlos Bevilacqua ante el ministerio de Transporte.

“En ese momento se propuso hacer una parada de colectivos en Médanos, ya que hoy no tiene un lugar para que llegue un colectivo y pueda detenerse, ni mucho menos para que la gente espere su llegada”, dijo.

En cuanto a las viviendas, señaló que el pedido se llevó a cabo en La Plata en las últimas semanas, enmarcado en un proyecto provincial.

“El gobierno bonaerense tendrá a su cargo la construcción de las unidades habitacionales, mientras que el municipio debe aportar los terrenos y dotarlos de servicios; la adjudicación se hará por sorteo, a partir de un listado de interesados. En este caso, estimamos que el plazo de obra será de unos 12 meses, por lo que creemos que para mitad del año que viene podrían estar listas”, concluyó.





A tener en cuenta

El presupuesto estimado para la obra es de 59.570.600 pesos.

El lote donde se ejecutará la obra cuenta con una superficie de 1474 metros cubiertos, y se prevé que los espacios cubiertos ocupen unos 75 metros cuadrados y los semicubiertos 314.

Entre las dependencias a ejecutar, se proyectan un área de espera, boleterías, sala de encomiendas, sanitarios, cafetería y sector de dársenas.

Desde la firma del convenio, se estipula un tiempo de obra de 365 días.