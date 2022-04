Maniobra exquisita sobre el final y triunfo de Verstappen en el Sprint de sábado en Imola

Con el sello de campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) hizo suya hoy la carrera Sprint de la Fórmula 1 en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romagna, la cuarta cita del mundial.

Tras perder el liderazgo en la partida, el campeón del mundo corrió desde atrás durante las 21 vueltas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el líder del certamen, pero el mejor rendimiento de los neumáticos blandos le permitió al Red Bull Nº1 atacar sobre el final.

La precisa y brillante maniobra la ejecutó a dos giros del final, ingresando en la chicana de Tamburello, luego de la recta principal, y estirando el frenaje por el radio externo sobre la Ferrari Nº16 del monegasco, quien prefirió no arriesgar y cuidar la posición.

Detrás, el otro Red Bull, el conducido por el mexicano Sergio Pérez, logró dar cuenta del británico Lando Norris (McLaren) y ganar cuatro posiciones en relación a la clasificación de la víspera, haciéndose del 3º puesto en la competencia.

