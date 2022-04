El mensaje directo de Brian Castaño a Charlo: "Lo voy a partir al medio; lo voy a quebrar"

Cuando falta casi un mes para la pelea entre Brian Castaño y Jermell Charlo, en la cual unificarán todos los títulos de la categoría superwelter, el próximo 14 de mayo en Carson, California, el campeón de la OMB, nativo de La Matanza, se mostró molesto con Charlo.

"No me sorprenden sus comentarios porque sé la clase de persona que es: intenta ensuciar a todos, los trata de tramposo y eso se debe a la inseguridad que tiene. Me molesta el respeto que tiene con sus colegas. Yo estoy focalizado en mi camino. Lo voy a partir al medio; lo voy a quebrar. Habló de más y se lo voy a hacer pagar", adelantó.

El argentino reconoció que la primera pelea fue cerrada, con el controversial fallo en empate en las tarjetas, pero "en la segunda lo voy a noquear", aseguró.

Mostrando su fastidio y ganas de enfrentarlo, Castaño le respondió a lo que dijo Charlo, quien dijo que lo noquearía.

"Sabe que enfrente tendrá un rival difícil y a mi no me importa si él será el Charlo de antes o el de ahora, yo me encargaré de hablar en el ring. Soy un guerrero de verdad y, haga el trabajo que haga, a él le va a costar" señaló.

"Estuvo mal al decir que yo necesitaba más tiempo. Pero no necesito más tiempo, no necesito drogas, no necesito nada extra para ganarle y él sabe que le va a doler", agregó Brian Castaño en conferencia de prensa.

"Es la pelea para reivindicarme y para demostrar que gané de visitante. Además, ser campeón de los cuatro cinturones es el sueño de todo boxeador. No cualquiera unifica y esta es la posibilidad. Uno quiere demostrar que es de los mejores del mundo y, en ese sentido, quiero hacer historia", agregó.