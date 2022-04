El nuevo proyecto que vuelve a unir a Matt Damon y Ben Affleck en la pantalla grande

A lo largo de sus respectivas carreras, Matt Damon y Ben Affleck formaron una gran amistad y además, una buena dupla en las pantallas. Y para alegría de sus fanáticos, los actores volverán a trabajar juntos en un proyecto de Amazon Prime Video inspirado en una historia real. Según reveló el portal estadounidense Deadline, se trata de una película sobre el ex CEO de Nike, Sonny Vaccaro.

Si bien todavía no está definido el título del film, se sabe que abordará la búsqueda de Vaccaro para conseguir el fichaje de Michael Jordan en el mejor momento de su carrera. En ese entonces, la empresa de indumentaria deportiva estaba tercera a nivel mundial y no contaba con el poder y el acceso a grandes figuras que tiene actualmente, motivo por el que el empresario tuvo que ingeniárselas para seducir al basquetbolista con viajes, charlas con sus amigos, asesores, entrenadores y compañeros. Ambientada en la década del 80, la película mostrará cómo la marca logró firmar el contrata que parecía imposible y se convertiría en la relación más importante entre una marca atlética y un deportista.

¿Qué rol ocuparan Damon y Affleck? Matt se pondrá en la piel de Vaccaro, participará de la producción y de la escritura del guión; mientras que la actual pareja de Jennifer López será el director, productor e interpretará al cofundador de Nike, Phil Knight. Ben viene de dirigir películas como Gone Baby Gone, The Town, la ganadora del Oscar a la Mejor Película Argo y Live by Night, pero nunca dirigió a su amigo.Anteriormente, los actores coescribieron y protagonizaron la película Good Will Hunting de Gus Van Sant de 1997, por la que ganador un premio Oscar al Mejor Guión Original. Y recientemente, volvieron a formar dupla en The Last Duel, de Ridley Scott, junto a Adam Driver y Jodie Comer.

En el plano personal, Affleck atraviesa un gran momento, ya que a más de 15 años de su separación con Jennifer López, el año pasado se reencontraron y están tan enamorados que le propuso matrimonio a la estrella pop. "¿Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi sitio favorito del mundo (un baño de burbujas), mi precioso amor se puso de rodillas y me pidió matrimonio", reveló JLo en su página web.

"Me agarró totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ'", le contó a sus seguidores. Y destacó:"No fue nada sofisticado, pero fue la cosa más romántica que me podría haber imaginado nunca... simplemente un sábado tranquilo en casa, dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas afortunadas que tienen una segunda oportunidad para vivir el amor de verdad".