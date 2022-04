Larreta definió a la estrategia oficialista en el Senado como una "trampa a la democracia"

Unas horas después de conocerse la separación del bloque del Frente de Todos en el Senado por iniciativa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se mostró indignado y afirmó que “el kirchnerismo le hace trampa a la democracia”.

“Una vez más quieren quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir”, señaló el referente de Juntos por el Cambio a través de una serie de posteos en su cuenta de Twitter.

“Aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la Democracia”, insistió el alcalde de la Ciudad. Su descargo llega horas después de que la oposición denunciara que el Frente de Todos busca “robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”

"Pretenden un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces. Eso hicieron con la reforma del 2006 que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional", agregó Larreta.

"Este fallo implica que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores deben enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura para que el organismo encargado de designar, evaluar y remover a los jueces pueda funcionar como la ley manda".

"Si los presidentes de ambas cámaras se niegan a garantizar que los representantes por la segunda minoría, que son una diputada del bloque de la UCR y un senador del bloque PRO, ingresen al Consejo, estarán incumpliendo una sentencia de la Corte".

"Y, también, van a estar violentando la Constitución y lesionando el Estado de Derecho al tensionar la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial".

"No hay ninguna duda de quiénes son estos representantes. Ya fueron designados y, aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la Democracia".

"Los fallos se cumplen. La palabra de la Corte no está abierta a interpretaciones. Hay que acatarla. Desde Juntos por el Cambio vamos a actuar mediante todas las instancias correspondientes para hacer cumplir esta y todas las leyes que rigen la vida cotidiana de todos los argentinos", cerró Larreta.

La polémica decisión implica que el bloque original del Frente de Todos quede conformado por “Unidad Ciudadana”, espacio referenciado en la vicepresidenta, y el “Frente Nacional y Popular”, alineado con los gobernadores. (NA y La Nueva.)